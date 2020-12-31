Мнение: Как китайские СМИ создают агитационную работу в Японии

31.12.2020, 14:44, Разное

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Усилия КНР по формированию политических дебатов и мышления в других странах быстро множатся. Усилия по созданию того, что КПК называет “силой дискурса”, стимулировали операции по влиянию СМИ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Посредством этих кампаний КПК стремится культивировать ПроКитайские настроения и манипулировать внутриполитическим ландшафтом в своих интересах – что естественно. От Национального управления радио и телевидения КНР, углубляющего связи с государственными СМИ на Филиппинах, до филиалов КПК, скупающих китайскоязычные СМИ в Австралии, такие операции влияния расширяются как по размаху, так и по изощренности. Тем не менее, одна важная для Запада азиатская страна, похоже, до сих пор осталась невредимой: Япония.

Однако, учитывая решающее геостратегическое положение Японии в Азии, кажущийся низкий уровень китайского влияния на японские СМИ и общественный дискурс интригует. Действительно ли влияние КНР в Японии ограничено? Или, скорее, вопрос до сих пор не изучен должным образом? Тщательный обзор основных новостных сайтов на японском языке, посвященных проблемам КНР, указывает на последний вывод. В недавнем исследовании “Действия местных актеров по влиянию в Интернете: дезинформация и манипулирование информацией в Японии” анализируется деятельность по влиянию политических субъектов, троллей и новостных сайтов, связанных с КНР, в Японии. Как явствует из этого исследования, изощренные операции по влиянию китайских СМИ в Японии уже ведутся.

Ключ к обнаружению растущего влияния КНР в Японии – это знать, где искать. В отличие от граждан многих других стран, большинство японцев не используют социальные сети в качестве источника новостей. Вместо этого подавляющее большинство японцев получают новости в основном через Интернет-сайты и телевидение. Наиболее распространенная форма доступа к онлайн-новостям – через сайты-агрегаторы новостей, такие как Yahoo. Новости, которые собирают контент из нескольких источников на одной центральной платформе.

Китайские игроки приняли к сведению эти тенденции потребления и соответствующим образом структурировали свои операции влияния. Используя замаскированные японские новостные сайты, связанные с КНР, они используют несколько агрегаторов для распространения прокитайских новостей среди широкой аудитории. В то время как авторитетные агрегаторы проверяют авторов контента на надежность и профессионализм, такие меры по контролю качества могут широко варьироваться. Используя эти слабые места, статьи из прокитайских СМИ часто могут проходить через эти незакрепленные экраны и появляться на многих ведущих сайтах агрегаторов новостей Японии.

Одним из таких примеров является SearChina, новостной сайт на японском языке, посвященный проблемам КНР. SearChina, основанная в 1999 г, принадлежит японской компании SBI Holdings. SearChina наиболее известна своей финансовой отчетностью, но также распространяет новости социокультурного характера. Хотя эти темы могут показаться политически безобидными для японцев и Запада, исследование показало, как их все же можно использовать для поддержки прокитайских нарративов. Используя количественный анализ текста, мое исследование обнаружило необычно высокую корреляцию между новостями, связанными с КНР, и использованием таких положительных терминов, как “безопасный”, “превосходный” и “красивый”. Не пропагандируя явным образом пропаганду КПК, SearChina сообщает о содержании партийной линии КПК: статьи SearChina в основном цитируют материалы из Toutiao, китайского агентства, управляемого технологическим гигантом ByteDance. Хотя напрямую с КПК не связан, Toutiao известен своей строгой самоцензурой, чтобы соответствовать нарративам КПК, создаваяя репортажи в прокитайском духе. Этот прокитайский контент распространяется через ряд сайтов-агрегаторов, таких как BIGLOBE, excite news, MSN News и Niconico News, достигая очень широкой аудитории.

Более интересный пример – базирующийся в Токио новостной сайт Record China. Основанная китайским кинорежиссером Шуцзянь Реном в 2005 г, Record China изначально специализировалась на продаже картин, но начала освещать новости в 2006 г. Основная часть контента Record China сосредоточена на социальных и культурных темах. Однако, помимо этих, казалось бы, безобидных тем, его истории часто включают откровенные политические сообщения, которые усиливаются известными японскими агрегаторами. В отличие от слегка прокитайской ориентации SearChina в своих социально-культурных репортажах, Record China напрямую затрагивает ключевые дипломатические и политические темы. Политический контент, распространяемый по этим каналам, неизменно повторял позицию китайского правительства. Одним из примеров является проблема уйгуров. Несмотря на широкий консенсус в сообщениях японских СМИ о том, что это является “серьезной проблемой” для “прав человека”, Record China продвигает контент партии КПК, изображающий уйгуров как террористов. Из 24 статей Record China, опубликованных в 2019 г, касающихся Синьцзяна, ни одна не упоминала “проблемы прав человека”, а 11 – перефразировали официальную позицию китайского правительства.

Количественный текстовый анализ данных по 5114 материалам Record China, опубликованным в 2019 г, показывает, что эта модель не ограничивается горячими темами. В материалах, связанных с КНР, Record China полагается почти исключительно на китайские источники. Среди них 55,5% статей ссылаются на китайские государственные СМИ. Остальные ссылаются на частные СМИ, поддерживающие КПК.

Более того, Record China часто продвигает контент, направленный на достижение ключевых геополитических целей КНР, особенно вбивая клин между Японией и Южной Кореей. Выходя за рамки своего якобы китайского внимания, Record China часто освещает темы, связанные с Южной Кореей – исследования показывают, что Южная Корея освещается так же часто, как КНР и Япония. В то время как RC продвигает позитивный взгляд на отношения между Японией и КНР, показывая теплый социокультурный контент, он продвигает резко отрицательный взгляд на отношения между Японией и Южной Кореей, освещая сложные исторические и дипломатические вопросы. В 2019 г наиболее широко освещаемые темы RC, связанные с Южной Кореей, включали такие вызывающие разногласия, как корейские бойкоты японских товаров, историческое наследие женщин для утех, экспортные споры между Японией и Южной Кореей, и возможность отказа от их двустороннего соглашения об общей безопасности военной информации. Напротив, несмотря на серьезные споры между Японией и КНР по вопросам территориальной и кибербезопасности в том году, RC сообщил практически весь позитивный контент о китайско-японских отношениях. Самыми популярными темами были спорт, знаменитости, туризм и торговля между двумя странами. В целом освещение отношений между Японией и Южной Кореей было заметно более политическим и враждебным, чем освещение Японии и КНР. В целом освещение отношений между Японией и Южной Кореей было заметно более политическим и враждебным, чем освещение Японии и КНР. и торговля между двумя странами.

Регистрационные данные ясно показывают, что сближение Record China с целями КПК не случайно. Хотя Record China зарегистрирована в Японии, регистрационные данные показывают, что она косвенно контролируется КПК через две промежуточные корпорации. Путем поиска в китайских записях в партнерстве с Doublethink Lab на Тайване было обнаружено, что у Record China есть интернет-домен в КНР, который спонсируется Shangzhong Online Technology Corporation. Мажоритарным акционером Shanghzong является Panasia Info & Tech, фирма, контролируемая официальным лицом CCP Янь Цзяньоу. Янь одновременно является депутатом Муниципального народного конгресса Уси и членом Китайской народной политической консультативной конференции – расширением рабочего отдела Объединенного фронта КПК.

Попытки КПК повлиять на японское политическое мышление через замаскированные СМИ представляют собой серьезный вызов целостности японского медиа-ландшафта. В нескольких существующих исследованиях утверждается, что такие организации, как организации диаспоры, программы обмена между Японией и КНР и институты Конфуция в Японии, находятся под влиянием КПК, но влияние этих организаций на граждан Японии было ограниченным. С другой стороны, исследование показало, что Record China широко распространяет партийную линию КПК через агрегаторы новостей, и SearChina также продвигает прокитайский дискурс. Использование уязвимостей агрегаторов новостей может оказаться особенно мощным механизмом для усиления китайских нарративов.

Это особенно опасно для Запада в отношении антикорейского контента, который находит отклик у правых деятелей, которые разыгрывают историческую напряженность между двумя странами. Поскольку крайне правые в Японии извлекают выгоду из этих социально-исторических трещин, это, вероятно, еще больше поляризует японское общество. В более широком смысле, такие вызывающие разногласия нарративы также угрожают разделить Японию и Южную Корею, наиболее важных квази-союзников в регионе. Этот разрыв может усугубить взаимное недоверие и ослабить сотрудничество в области безопасности, которое является неотъемлемой частью противодействия угрозе растущей военной напористости КНР – от чего Запад так и бомбит.

Такие организации, как FactCheck Initiative Japan, работают над расширением сети проверки фактов, ни одна организация не создала достаточного потенциала для такой проверки фактов.