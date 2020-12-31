Подсчитан прожиточный минимум за 2020 год

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31.12.2020, 14:38, Новости дня
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Минтруд предварительно рассчитал прожиточный минимум на душу населения за 2020 год, он составит 11301 рубль.

«Минтруд провел предварительный расчет прожиточного минимума на душу населения за 2020 год: он составит 11301 рубль. Для трудоспособного населения величина этого показателя составит 12223 рубля, для пенсионеров – 9299 рублей, для детей – 11203 рубля. Это данные предварительного расчета размера прожиточного минимума на основе цен на товары, включенных в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 года», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год как соотношение с медианным среднедушевым доходом. На душу населения он составит 11653 рубля, трудоспособного населения – 12702 рубля, для детей – 11303 рубля, для пенсионеров – 10022 рубля.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рекомендовала властям рассмотреть возможность коррекции прожиточного минимума пенсионера в сторону увеличения: на ее взгляд, сумма должна быть выше, чем у трудоспособных граждан.



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