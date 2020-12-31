Сотрудницу киберполиции заподозрили в покушении на мошенничество

31.12.2020, 14:38, Новости дня

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Суд Москвы отправил под домашний арест сотрудницу бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Кристину Сивачеву, обвиняемую в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в суде.

«Пресненским районным судом вынесено постановление об избрании в отношении Сивачевой Кристины Валерьевны меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 28 февраля 2021 года. Обвиняемая работает в должности сотрудника БСТМ МВД России», – рассказала ТАСС представитель суда.

Также в рамках предварительного следствия задержан и арестован на два месяца индивидуальный предприниматель Александр Перепелица, который занимается проведением расследований и обеспечением безопасности. Следствие просит также избрать арест в отношении третьего фигуранта – Максима Шмидта.

Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Ранее экс-советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко сказал газете ВЗГЛЯД, что решение МВД создать киберполицию – верное, однако компетентные IT-специалисты являются высокооплачиваемыми сотрудниками и на текущие зарплаты в полиции они вряд ли согласятся.