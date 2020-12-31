 

В Карабахе обнаружены тела 1135 погибших

31.12.2020, 14:38, Новости дня
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В Нагорном Карабахе поисковые отряды государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили в период после объявленного перемирия тела 1135 погибших.

«C 13 ноября и по состоянию на 30 декабря в ходе поисков в местах боевых действий обнаружены останки 1135 погибших, в том числе гражданских лиц», – передает сообщение службы РИА «Новости».

Три отряда в настоящее время ведут поисковые работы в Мартунинском и Мартакертском районах, а также в Джабраиле. «По инициативе директора государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карена Саркисяна в поисках участвуют родные без вести пропавших и проводники, знакомые с местностью», – сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям НКР.

Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала, как российские саперы очищают от мин Карабах.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.



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