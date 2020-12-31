В Москве из-за непогоды отменили и задержали почти 150 рейсов

31.12.2020, 14:34, Разное

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В аэропортах Москвы из-за непогоды было отменено 96 рейсов, еще 53 были задержаны, передает Общественная служба новостей. Специалисты объяснили, что изменения в графике произошли из-за ледяного дождя. На взлетно-посадочной полосе образовалась наледь, которая не позволяла безопасно поднимать лайнеры в воздух