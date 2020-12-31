 

“Сложный, необычный, тревожный, для нашей семьи один из лучших годов”. Подольская высказалась о 2020-м

31.12.2020, 14:32, Новости дня
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Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram поделилась семейным снимком с мужем, музыкантом Владимиром Пресняковым, и с детьми Артемием и Иваном.

“Подведение итогов? Ну, что сказать? Сложный, необычный, тревожный, для нашей семьи один из лучших годов. Сбылась еще одна мечта. Еще одна галочка в листе желаний. Могу сказать только спасибо”, – заявила она.

В 2020 году Подольская стала мамой во второй раз. 22 октября она родила сына Ивана.

Певица в 2010 году вышла замуж за российского музыканта Владимира Преснякова. У супругов также есть сын Артемий (2015).

У Преснякова от гражданского брака с российской певицей Кристиной Орбакайте еще есть сын Никита (1991).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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