Шабунин: Взрывное устройство подложили не только под дверь моей мамы, но и под квартиру родителей жены

31.12.2020, 14:32, Новости дня

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Под дверь квартиры родителей жены главы Центра противодействия коррупции подбросили гранаты. Об этом сообщает в Facebook сам Шабунин, а также полиция Киева на своем сайте.

“Взрывное устройство подложили не только под дверь моей мамы, но и Борщаговскую квартиру родителей жены. Полиция, похоже, все девять этажей эвакуировала, пока взрывотехники работали”, – написал Шабунин.

В полиции добавили, что утром 31 декабря обнаружили под дверью квартиры тещи Шабунина две скрепленные скотчем гранаты Ф-1.

Нацполиция также предложила главе ЦПК обеспечить ему меры безопасности.

Вечером 30 декабря в городе Ровно у дверей квартиры, где живет мать Шабунина, обнаружили две гранаты и пластиковую коробку, перемотанную скотчем. Полиция открыла производство. Правоохранители также сообщили, что в гранатах не было взрывчатки.

Сам Шабунин считает гранаты под квартирой его матери запугиванием и попыткой передать “привет”.

Это уже не первое подобное происшествие, случившееся с Шабуниным. 23 июля он сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом. В результате происшествия никто не пострадал. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что ждет от правоохранительной системы оперативных ответов на вопросы о случившемся.