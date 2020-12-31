Мэр уральского города в новогоднем поздравлении школьникам пожелал им “не быть стукачами и активистами”

31.12.2020, 14:31, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мэр города Верхнешахтинск Свердловской области Евгений Заречный выступил с нестандартным новогодним поздравлением – общаясь по видеосвязи с учениками двух местных школ, он пожелал им “не быть активистами и стукачами”.

Градоначальник обратился к детям и пожелал им наилучших событий в 2021-м году.

“Я желаю вам всем мира и спокойствия в каждую хату… Квартиру, дом, вы понимаете. Чтобы честь по чести, всех дождались, кто не с нами, без крыс, без косяков в новом году. Не будьте стукачами и активистами, живите по совести, по закону людскому”, – сказал он.

Позднее, когда видео обращения стало доступным в сети, у Заречного попытались взять комментарии, но не смогли к нему дозвониться.