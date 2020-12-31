 

Из-за ассоциаций с Юлией Навальной ВГТРК сняла с эфира комедию «Карнавальная ночь»

31.12.2020, 14:31, Разное
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В новогоднем эфире телеканала «Россия-1» произошли экстренные изменения: вместо комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» зрителям продемонстрируют лучшие выпуски юмористических программ «Аншлаг» и «Кривое зеркало», сообщили в дирекции ВГТРК.

В руководстве телерадиокомпании пояснили, что решение связано с тем, что в слове «карнавальная» упоминается фамилия супруги оппозиционного блогера Алексея Навального, против которого было возбуждено уголовное по ч.4 статьи  159 УК РФ  «Мошенничество в особо крупном размере».

«Поверьте, у нас в ВГТРК никто имеет ничего против Алексея и Юлия Навальной, но зрители в последний день такого тяжёлого года заслужили отвлечься от политики. А согласитесь, любое упоминание о Навальном является политическим. Кому интересно послушать, о том какой он злодей, дождитесь 12 января, когда из отпуска выйдет Владимир Соловьёв и эксперты-политологи. Пока же мы решили просто заменить «Карнавальная ночь», извините, другими передачами юмористического содержания», – пояснил своё решение генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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