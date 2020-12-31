Про человека разумного и просто человека

31.12.2020, 14:30, Разное

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Провожаем Год Лабораторной Крысы.

Уходит Год Крысы. Еще год назад мы отмечали Новый год безудержным весельем, в толпе людей, а сегодня это выглядит, как «довоенное» фото.

В этом уходящем году мы успешно поменялись с крысой местами, и на целый год сами оказались той лабораторной крысой. В клетке, за решеткой. Для многих этот эксперимент оказался острым.*

Для меня лично это был, пожалуй, самый необычный и очень, объективно, тяжелый год. Всем было тяжело, без исключения, поэтому я не буду описывать, как говорили в армии «тяготы и лишения воинской службы», теперь это высказывание «отцов-командиров» лишь вызывает смех. Мне хочется написать о другом, о невероятном развитии человечества.

Люди, в целом, смогли меньше чем за год создать работающую вакцину. И не одну, а несколько. Это беспрецедентный успех. Да — много неизвестного, да — новая угроза, да — не знаем, да, да, да, но мы много не знаем и про сам вирус, и какие сюрпризы ждут переболевших можно лишь только предполагать. Поживем, увидим.

Катастрофы высвечивают человеческие пороки и достоинства, как луч софита.

Только подумайте, какие люди вас окружают. Врачи и медсестры, санитарки и водители скорой помощи, люди доставляющие еду, бензин, продавцы и все, все, все, кто не струсил! Разумеется, за исключением тех, кто не понял, но и им большое спасибо.

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А сколько людей, просто помогали соседям, особенно пожилым, принося продукты и гуляя с их питомцами. И это была не одноразовая акция, а многомесячный труд.

Были и те, кто в надежде «подняться» скупали туалетную бумагу и консервы. Так потом пускай и живут с этим — туалетные «богачи».

Человеческое познание мира ограничено, но все же быстро развивается. Человеческая глупость безгранична.

Это особенно хорошо видно во времена кризисов.

Что только я не увидел и не услышал за этот год!

От кары божьей до инопланетян. Специалисты конспирологи били рекорды воображения, словно художник, нажравшийся кислоты, рисует кислотного цвета красками абстракцию. И что интересно, потом в музее кто-то будет восхищаться картиной, пытаясь понять, что было у художника в голове.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

А история с чипированием?!

Била Гейтса, величайшего филантропа нашего времени, который тратит миллиарды, — заметьте, собственные! — чтобы сделать на земле жизнь лучше, обвинили в смертных грехах и желании глобального контроля. Я уже не говорю, что люди, говорящие про чипирование, точно не в курсе, где протон, где электрон, спин и прочие научные глупости. Протон мы не понимаем, вот чипирование — тут все понятно.

Мне только непонятно, а зачем следить или управлять людьми, которые и так уверены, что земля плоская. Ну дойдут до края, и что?

Дальше не уйдут. После такой бредятины хочется просто пойти помыться. У меня лишь один вопрос, вот эти люди, обвиняющие Гейтса, сколько сами за всю жизнь потратили на благотворительность, вот прямо своих денег, из своего кошелька, предположим, детям в Африке или хотя бы своим сородичам в детском доме?!

В эру безграничной информации все почему-то считают, что их мнение одинаково весомое. А это вовсе не так! Кто-то задал мне вопрос на фейсбуке про «токсичные хромосомы». Я просто ответил, что прежде чем спрашивать про «токсичные хромосомы», потратьте три часа времени, чтобы прочитать и разобраться — как работают и устроены хромосомы, хотя бы в Википедии. Да, и не забудьте послать им десять долларов донат, это они для вас пишут.

Самое интересное, конечно, это эпическая битва антипрививочников. Громче всех орут те, кто не верит ни в вирусы, ни в прививки от них. Ну это в общем логично, как работает иммунитет, что такое вирус, антитела и т.д., понять сложно, надо разбираться, а как работает подорожник — понятно и без букв.

Антипрививочники напоминают мне людей на вершине горнолыжного курорта, которые говорят: «Вот эти лыжи, палки, шлемы, это все нарочно сделали, чтобы нас контролировать и делать на нас бизнес. Мы в бочке будем спускаться! Наши предки вообще на заднице спускались — и ничего».

Когда через три минуты бочка разбивается о первую скалу, они рыдают и орут, чтобы прислали спасателей и вертолет. Так вот хрен вам, а не вертолет. Вертолет полетит к тому, кому не повезло, и он упал на лыжах. Зато для вас есть кора дуба в избытке.

Фото: AP Photo / Pavel Golovkin / ТАСС

Разумеется, антипрививочникам и прочим «интеллектуалам» все равно, что говорят ученые, впрочем, и ученым совсем не интересно, что о них говорят.

Похоже, что братья Стругацкие были правы, описав возможность одновременного проживания двух цивилизаций, где одни фактически живут будущим, а другие — прошлым.

Однажды Маск улетит на Марс, а те, кто верит в плоскую землю останутся, чтобы объявить Дарвина бесом.

Хорошо, что этот год уходит! Он оказался Годом Лабораторной Крысы, не хотелось бы, чтобы Новый год оказался годом быка после корриды.

А пока — наполним бокалы шампанским. И вместо петарды, так же громко, скажем слова настоящего социолога:

— Нормально, Григорий.

— Отлично, Константин.

Майк Мирер

дежурный врач «Новой газеты», США

*Острый эксперимент заканчивается смертью лабораторного животного.