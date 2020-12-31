Стас Пьеха: как пандемия научила любить себя и помогла осознать ценность нашей жизни

31.12.2020, 14:24, Разное

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Уходит, наверное, самый тяжёлый год нового века. Все месяцы я просто наблюдал, что в мире происходит общая тенденция “крайне плохого времени”, а сколько великих людей ушло… В целом, 2020-й был тяжелый, и я старался как можно меньше смотреть новости, потому что они были слишком тревожными, и не включаться в многочисленные катаклизмы. Оцениваю субъективно. И с этой стороны, изменение формата жизни, невозможность живого общения, отсутствие работы и привычного заработка стали самыми большими потрясениями для меня в уходящем году. Но в то же время я нашел массу плюсов и понял, для чего нам был необходим новый формат жизни.



Первое, к чему я пришел: чтобы быть счастливым, нужно отказаться от своих навязчивых желаний. Если навязчиво ты ничего не желаешь – начинаешь ценить то, что у тебя есть. И этот год перевел нас в формат “только сегодня”. Есть этот момент, этот день, а что будет завтра? Может, рухнет бизнес, закроют спортивные залы, отменят концерты или я заболею. Никто не знает. Поэтому нужно довериться настоящему: я живу только сегодня, делаю то, что я могу сегодня, и все. Как только в этом году я пытался начинать строить планы и жить будущим, все это не сбывалось или получалось совсем иначе. То есть 2020 год прошел полностью на препоручении и доверии сценарию Вселенной или Бога, кто во что верит.

Это сравнимо с полетом. Когда ты находишься в самолете, то понимаешь, что от тебя ничего не зависит, и можешь либо довериться, либо контролировать весь полет, потеть, хвататься за поручни, бегать в туалет или напиться в хлам. Я в самолете привык отдавать все в руки высшей силы, я ни за что не отвечаю, поэтому и волноваться смысла нет. Так и в этом году, когда мне удалось довериться жизни и маршруту, я пришел к осознанию пробелов в своей жизни. Первое, что сделал – начал посещать психолога на постоянной основе. Второе – разбираться в себе, глубже копать в детство, изучать генетику, семейные послания, родовые травмы, то есть вернулся к своим основам, чтобы понять, кто я, чего на самом деле хочу, о чем мечтал в детстве.

Этот год определённо стал годом самопознания, уверен, не только для меня. В привычном формате жизни мы себя, как правило, узнать не можем, мы просто живем, идя по заданной траектории. Когда ситуация меняется, ты выходишь из зоны комфорта и только тогда узнаешь себя настоящего, свои истинные реакции, страхи, тревоги, сталкиваешься со своими желаниями, открываешь какие-то таланты и способности.

Я не могу сказать, что открыл в себе новые таланты, зато открыл достаточно много страхов и благодарности предкам и тем, кто был со мной на протяжении жизни, за мои мужские качества, за умение верить в себя. Только благодаря пандемии я все это открывал, прорабатывал и даже стал больше любить себя, а уже через призму себя стал больше понимать других. Когда сняли ограничения, я приезжал и делился этим опытом с пациентами и их родителями у себя в клинике, многим он оказался полезен. Раньше на это банально не было времени. И если бы не пандемия, так глубоко и качественно я не погрузился в этот процесс. Наверное, это самое главное, что я в себе открыл и продолжаю открывать.

Получается, это год можно охарактеризовать годом потерь, но посмотрите с другой стороны, что они принесли за собой в жизнь. Я потерял больше материального, а приобрел – духовного. И понятно, что без материального жить невозможно, но в какой-то момент эта стабильность перестает приносить удовольствие, становится обыденностью и человек начинает, казалось бы, в хорошие денежные времена, страдать паническими атаками, заболевать онкологией и прочее. Получается, что материальное без духовного существовать не может, и обязательно нужны обе сферы, чтобы чувствовать себя счастливым.

В этом году я учился быть более счастливым, и с этой точки зрения начинаю что-то приобретать. Это длительный процесс, но он дает очень много надежды, а надежда – самая вкусная вещь из всего, что есть. Пусть я потерял в финансах, зато приобрёл в душе, и надеюсь, что все это временно, и я приду к новым победам с большими духовными и психологическими ресурсами, более зрелый, в хорошем смысле этого слова.

Чтобы осознать духовную силу, нужно чаще оставаться наедине с собой, а люди боятся себя и своих мыслей, потому что у многих нет самоценности: всегда надо чего-то достигать, что-то делать. Для себя или для других – не важно, просто нужно делать, потому что мы себя оцениваем только по своим достижениям, по своим успехам, по своей физической форме, внешности и, самое главное, по тому, как нас оценивают окружающие. Когда нам говорят, что мы классные, мы это чувствуем, стоит людям высказать неодобрение, мы впадаем в самобичевание. Поэтому человеку, который привык жить за счет работы и высоких оценок, оставаться одному – все равно, что пропускать жизнь стороной и тлеть. А побыть в уединении, спокойствии, просто полежать на диване, ничего не делать и при этом себя не обесценивать, они не могут.

И я не мог. Через два дня безделья мне казалось, что жизнь идет мимо, и видел только негатив. Но ведь есть некая моя внутренняя субличность, которая в детстве была абсолютно счастливой. Я мог долго бесцельно играть в игрушки, и у меня не было самобичевания и страхов пропустить жизнь, я мог чувствовать и радость, и счастье, и злость. Но я взрослел, менял свои взгляды и начал выстраиваться только за счет достижений, того, кто я в обществе, что обо мне говорят, пишут и рассказывают. И сейчас я стал возвращаться к этой обычной детской самоценности, потому что у ребенка она есть, и есть понимание, что он нужен близким, у взрослого человека часто бывает чувство ненужности. Эта конструкция из семьи (мама и папа), когда ты вырастаешь, должна остаться внутри тебя, и ты берешь этих внутренних родителей и переносишь в себя.

Когда внутри есть эта любящая семья, можно остаться с самим собой и одобрить, похвалить, что сегодня ты отдыхаешь, а не бежишь сломя голову что-то достигать, потому что ты имеешь право отдохнуть и ничего не делать. Это очень крутая штука. И теперь я могу себе официально выписать разрешение ничего не делать на сутки, потому что я человек, у меня есть физические потребности организма и я должен о нем заботиться.

Когда люди расстаются и выходят из отношений, у многих настолько сильно падает самоценность, что они сходятся с первым встречным, прикладываются к бутылке или в припадках отправляют смс и звонят бывшим. В этот момент им кажется, что всю уверенность давал тот человек, а без него он обесценен. Это самый яркий пример, когда из уравнения уходит “Я”, а не другой человек. На первом месте должна быть любовь к себе и понимание, что, если у меня не получается на сегодняшний день в каких-то моментах, ничего страшного не произойдёт. Самое главное, чтобы я был спокоен, не загонял себя навязчивыми мыслями о том, что ещё не случилось, или воспоминаниями о том, что было. Как я и говорил – есть только один день, сегодняшний, и что будет завтра, никто не знает, а что было вчера, уже не имеет значения. Многие ушли, кто-то заболел, а я все еще живой, значит, у меня все еще есть этот день и шансы. Это про самоценность.



Я уверен, что жизнь уже никогда не станет прежней, потому что она меняется, и с каждым годом все быстрее. Сейчас скорости поднялись настолько, что один год равен десяти, а за этот год, наверное, вообще все поменялось, как за 30 лет. И нам нужна была эта пандемия, чтобы осознать ценность этой жизни. Да! Не своих достижений, не работы, социума, а просто жизни как таковой, вне зависимости от внешнего. Чаще всего, что бы мы не делали, мы все равно только активно гребем ручками, плывя по течению, которое от нас не зависит. И от того, что мы будем грести в обратную сторону, мы только устанем. А если будем плыть по заданному маршруту, не сопротивляясь, а используя течение как ресурс, у нас получится значительно больше.

Этот год лишил нас возможности все контролировать: здоровье, работу, денежные потоки, жизнь. Он максимально выкинул нас в открытый космос и был нужен, чтобы научиться вырабатывать доверие этой жизни и высшему сценарию Вселенной. Потому что масса болезней и психосоматики шло от того, что люди привыкли полагаться на себя, забывая, что есть нечто большее, чем мы. Грубо говоря, люди считали себя богами, играли эту роль и пытались за все отвечать. В этом году они поняли, что есть более значительные вещи, которые сильнее их, и наконец приняли свою роль простых участников в грандиозном процессе.

Наконец мы осознали, что будущее может быть разным, каждую секунду у нас есть выбор, есть авторство, и мы сами пишем свою жизнь. Мы можем заниматься чем угодно и реализовывать какие угодно мечты и желания. И даже лишившись чего-то одного, мы все еще продолжаем существовать. Мы не умираем без работы, мы не умираем на самоизоляции, мы остаемся вне зависимости от перемен. Приняв этот факт, ты начинаешь искать в себе новые возможности, таланты, приходить к своим изначальным мечтам и желаниям из детства, когда голова еще не была засорена чем-то извне.

И в будущем году я хочу пожелать как можно меньше хотеть и как можно больше делать. Не ради результата, а ради процесса, то есть получать удовольствие от всего, что вы делаете в 2021-м. Неизвестно, каким он будет, но у нас всегда есть время, у нас всегда есть этот один прекрасный день, в который мы можем сделать максимум. Желаю не гнаться за какими-то результатами, не пытаться чего-то сильно хотеть, а просто делать максимум в формате одного дня, и тогда жизнь нас обязательно отблагодарит, потому что тот, кто получает удовольствие от того, что делает, получает и дивиденды, и светлое будущее, и глобальную перспективу.