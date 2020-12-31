Больше не «Патриот»… Ульяновский внедорожник сменит имя по дороге в США

31.12.2020, 14:16, Новости дня

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Уже со следующего года на американском рынке будет официально представлен российский внедорожник УАЗ «Патриот», пишет Motor 1.

Правда, в США автомобиль сменит имя на Bremach Taos. По данным дистрибьютора Bremach, цена на него будет начинаться от $26 405.

Российский внедорожник УАЗ «Патриот» вскоре официально появится на американском рынке, пишет сайт для автолюбителей Motor 1. По условиям соглашения, импортировать машину будет компания Bremach. Автомобиль также получит новое имя — Bremach Taos — и будет рекламироваться в США как модель 2022 года.

Интересно, что имя Taos также носит небольшой кроссовер производства Volkswagen, отмечает ресурс. Непонятно, как Bremach удалось получить разрешение на схожее название, но, как считает компания, все необходимые документы у неё уже готовы и продажи российской модели начнутся со следующего года.

Цена на американскую версию «Патриота» составит от $26 405. По словам Bremach, модель «разработана так, чтобы покупатель незамедлительно почувствовал её немалую ценность», заключающуюся в «премиальных характеристиках, которые обычно предлагаются в виде дорогих усовершенствований при покупке большинства внедорожников». В США будет продаваться модель с 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Для сравнения — цена на американский Jeep Cherokee начинается от $26 555.

Помимо «Патриота», Bremach также планирует продавать в США и другую модель УАЗ — «Пикап». На американском рынке она получит имя Bremach Brio. Поговаривают, что стартовая цена на этот автомобиль составит $27 882.