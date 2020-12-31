 

Грета Тунберг – пандемия показала, что только наука спасёт мир

31.12.2020, 14:16, Новости дня
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Кризис, вызванный пандемией коронавируса, доказал, что мир не справится без учёных, пишет The Independent, ссылаясь на слова климатической активистки Греты Тунберг. Тунберг отметила, что несмотря на это, люди по-прежнему не слушают климатических экспертов, предупреждающих о последствиях изменения окружающей среды.


Reuters

Несмотря на то что пандемия коронавируса подчеркнула необходимость прислушиваться к советам учёных, климатические эксперты, говорящие о серьёзности проблем с окружающей средой, продолжают игнорироваться, пишет The Independent, ссылаясь на слова климатической активистки Греты Тунберг.

Тунберг отметила, что кризис, вызванный пандемией, доказал, что «мы не справимся без учёных», однако люди «прислушиваются лишь к одному виду учёных» и игнорируют экспертов по климату. По мнению активистки, эта ситуация должна измениться.

Кроме того, Тунберг выразила свои сомнения по поводу обещаний со стороны государств касательно сокращения выбросов углекислого газа. «Было бы очень хорошо, если бы они действительно что-то вкладывали в свои слова», — приводит издание высказывание Тунберг. Активистка подчеркнула, что нужно действовать прямо сейчас, а не говорить о гипотетических и отдалённых климатических целях. Она также отметила, что избрание президентом США Джо Байдена, обещавшего вернуться в Парижское соглашение по климату, может быть позитивным сигналом.

В последние несколько месяцев климатическое движение Fridays for Future не может проводить массовых митингов из-за пандемии коронавируса, пишет The Independent. Тунберг рассказала, что пока митинги проводятся в онлайн-формате. 



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