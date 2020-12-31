 

Military: «В случае начала войны против России первыми под удар попадут страны Прибалтики»

31.12.2020, 14:10, Разное
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Джозеф Микаллеф, аналитик издания «Military», считает, что в случае возникновения вооруженного конфликта между США и Россией, последняя в первую очередь нанесет удар по прибалтийским странам. Они, являясь самыми ближними подступами войск НАТО к РФ, находятся, по сути, в безвыходном положении.
Тем не менее, журналист не уточнил, почему между двумя сверхдержавами вообще может возникнуть военный конфликт, хотя и уточнил, что американские военные вольются в общую группировку стран НАТО, куда, в том числе, входят также Эстония, Литва и Латвия. Именно поэтому данные государства в гипотетическом конфликте окажутся на переднем рубеже и подвергнутся ответным ударам.

Стоит отметить, что высшие представители военного ведомства РФ неоднократно подчеркивали, что в случае вооруженного конфликта они будут только обороняться и отвечать на атаки, причем превентивные удары по противнику не рассматриваются.



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