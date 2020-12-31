Гастроэнтеролог дала инструкцию по питанию в Новый год

31.12.2020, 14:10, Разное

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Гастроэнтеролог Ксения Вютрих развеяла ряд «пищевых» мифов, которые могут нанести вред пищеварительной системе человека. Терапевт Мариинской больницы дала инструкцию по питанию за праздничным столом.

Никакого голодания перед праздником

Советы медик опубликовала на странице своего профиля в соцсети Instagram. Ксения Вютрих рассказала, что многие привычки и традиции, которые соблюдают во время торжеств в Новый год и другие праздники, могут существенно навредить желудку и кишечнику. Особенно необходимо учитывать особенности застолья, обилие как жирных, трудноусвояемых блюд, так и не самые полезные сочетание продуктов. Такое неправильное питание приводит к серьезным расстройствам здоровья. Прежде всего, ни в коем случае нельзя голодать перед праздником, в ожидании застолья следует все равно придерживаться стандартного питания с завтраком, обедом и легким ужином. Отсутствие же на протяжение целого дня полноценного приема пищи, скорее всего, приведет к перееданию. Особенно, если учитывать калорийность праздничных блюд.

Вред мяса с картошкой и польза овощей на гриле

Стол после двенадцати ночи должен включать преимущественно легкие закуски, например, белковые блюда, курица на пару или гриле. Также не причинят вреда овощные салаты или заливные блюда, фрукты же лучше употреблять дозировано, чтобы не получить слишком большое количество глюкозы. Не менее важно учитывать совместимость как блюд между собой, так и различных яств с алкоголем. Неправильно подобранное меню может вызвать не только тяжесть в животе, но и тошноту. Популярные мясо с картошкой являются плохой парой, их лучше заменить овощами на гриле и салатами с зеленью, заправленными йогуртом или оливковым маслом. От жаренного мяса и копченостей также лучше отказаться, как и от солений.

Что пить на Новый год?

Выбирая алкоголь, гастроэнтеролог рекомендует ставить на стол сухие вина или шампанское брют. Крепкие же напитки предпочтительнее ограничить, а лучше исключить из застолья, в том числе и сладкие ликеры, так как они не только тяжелы для желудка, но и калорийны. Также пояснила Ксения Вютрих о ферментах, которые можно принять в ходе фуршета, это могут быть быстрорастворимые минимикросферы с действующим веществом комбинированные таблетированные препараты с добавлением желчных кислот. При этом такими медикаментами не стоит следует злоупотреблять, принимая постоянно. При неприятных ощущениях в желудке на утро после новогодней ночи не стоит пить молоко, его польза в таких ситуациях – еще один миф.