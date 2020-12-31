Мнение: Провожая год 2020…

31.12.2020, 14:04, Разное

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Кто придумал поговорку про «как встретишь Новый год, так его и проведешь»?

2020-ый, увы, доказал, что встретить Новый год можно как угодно, а проживется год, как поучится.

2020-ый для меня начинался вполне прилично, встретил я его в Таиланде.

И поначалу год складывался вполне прилично. В марте меня занесло в Лондон.

Кто бы мог подумать, что вскоре после возвращения из Лондона начнется самоизоляция и самоизолироваться я уеду в Казань. Где проведу два месяца и наберу лишние семь килограмм веса….

Все планы на 2020 год пошли кувырком.

В мае мы планировали выйти на яхте в Средиземное море. Но, увы, не вышли. Хорошо хоть, что не отменили поход, а перенесли. И в октябре мы все-таки полетали в Турцию, и целую неделю были в море.

В ноябре слетал в командировку в Молдову. Потом съездил в Выборг…

В общем, не могу сказать, что минувший год был насыщенным…. Прошел он совсем не по поговорке «как встретишь Новый год, так его и проведешь». Но прошел…