 

Лукашенко заявил об отсутствии у Всебелорусского собрания полномочий менять конституцию

31.12.2020, 13:46, Новости дня
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У Всебелорусского народного собрания не будет «бешенных полномочий», оно не сможет менять какие-либо конституционные нормы, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Меня упрекают, что я там хочу таким образом власть свою продлить. Слушайте, глупость полная. Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться Президентом. Что там уже [говорят] на Всебелорусском народном собрании, я буду председателем. Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Глава государства будет – президент. Это вы его изберете. Премьер-министр будет, парламентарии и прочие», – передает слова главы республики «БелТА».

Лукашенко заявил, что пока вопрос о том, чтобы сделать ВНС конституционным органом, не решен.

«Это в Конституции будет в проекте прописано и на референдуме вы будете решать. Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали. Никто! Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку», – сообщил президент.

«Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно. Но обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом», – добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) пройдет 11-12 февраля.



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