 

В Домодедово из-за последствий ледяного дождя задержаны более 120 рейсов

31.12.2020, 13:46, Новости дня
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Более 120 рейсов задержаны в аэропорту Домодедово, еще семь отменены из-за последствий ледяного дождя, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Из-за последствий ледяного дождя в Московском регионе с 06.35 до 07.45 были временно ограничены полеты в аэропорту Домодедово. На поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами», – сказал ТАСС представитель аэропорта.

По его словам, такая ситуация привела к изменениям в графике вылета и прилета рейсов из аэропорта Домодедово. Актуальная информация отображается на онлайн-табло аэропорта в режиме реального времени.

«Аэродромные службы работают в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность полетов в тяжелых метеоусловиях. Создан оперативный штаб, чтобы нивелировать последствия погодных условий, обеспечить безопасность и регулярность вылетов. Мы приложим все усилия, чтобы в этот важный день все рейсы, несмотря на непростые метеоусловия, прилетели и вылетели в аэропорты назначения», – заключили в пресс- службе аэропорта.

По информации Ura.ru, самолет «Уральских авиалиний» больше четырех часов не может вылететь из Москвы в Екатеринбург. «Причину не объясняют. Просто извиняются и переносят рейс. Уже четыре раза переносили», – рассказал один из пассажиров рейса.

На онлайн-табло Домодедово указано, что рейс U6-261 должен был вылететь в Екатеринбург в 10 часов по московскому времени. Сейчас вылет перенесен на 14.20.

Ранее главное управление МЧС РФ по Москве предупреждало жителей столицы и области о гололеде и усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду.



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