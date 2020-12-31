В ВОЗ рассказали, эффективны ли витамины для профилактики COVID-19

31.12.2020, 13:40, Новости дня

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Витамины D и C, а также цинк важны для укрепления иммунной системы, однако рекомендаций по их применению для профилактики или лечения коронавирусной инфекции нет. Об этом в комментарии “Радіо Свобода“ сообщил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

По его словам, ВОЗ координирует вопросы разработки и оценки препаратов для лечения COVID-19.

Хабихт отметил, что витамины и микроэлементы “должны поступать из сбалансированного и разнообразного питания, в том числе фруктов, овощей и продуктов животного происхождения”.

Как пишет “Радіо Свобода”, с начала эпидемии коронавируса в Украине существенно вырос спрос на некоторые витамины и микроэлементы. По данным сервиса Liki24.com, чаще всего пользователи ищут витамин D – за последние две недели октября количество таких запросов увеличилось вдвое. Спрос на цинк, добавили в сервисе, увеличился в семь раз.

Считается, что недостаток витаминов увеличивает риск заразиться коронавирусом, а также увеличивает риск развития тяжелой формы коронавирусной болезни. Однако убедительных доказательств этой теории на данный момент нет.

Согласно результатам опроса, обнародованного в конце ноября в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, 60,4% украинцев принимают витамины, чтобы защититься от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 31 декабря в Украине зарегистрировано 1 055 047 случаев коронавирусной инфекции, из них 9699 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 18 533 пациента с COVID-19, выздоровело 709 993 человека.