Костыря: В 2020 году стало очевидно, что с внедрением онлайн инструментов образование и учебный процесс уже не будут такими, как раньше

31.12.2020, 13:40, Новости дня

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Непростой, полный вызовов 2020 год завершился.

Завершился непростой, полный тревог и неуверенности год. Наверное, он всем хорошо запомнится из-за глобальной пандемии и последующих тотальных карантинов, которые были введены почти во всех странах мира. Ограничительные меры затронули почти все сферы общественной и экономической жизни человечества. Не были исключением образование и культура.

В связи с объявленной пандемией образовательный процесс фактически был парализован. Педагогам пришлось в условиях тотальной неопределенности и полной остановки общественной жизни искать пути продолжения учебного процесса дистанционно с помощью онлайн технологий. Для этого преподаватели и студенты в сжатые сроки вынуждены были овладеть доступными программами и платформами, чтобы адаптироваться к ситуации и продолжить учебный процесс. Преподаватели проводили видеоконференции, записывали лекции, размещали учебные материалы, проводили онлайн семинары и организовывали онлайн тестирования. Студентам пришлось больше уделить внимания самостоятельному обучению.

Такой глобальный эксперимент с образованием фактически начал дискуссию о дальнейшей трансформации учебного процесса. В частности, о введении гибридных моделей обучения – перевод части образовательного процесса в онлайн, где это возможно, и сочетание с традиционным образовательным процессом для практических занятий, лабораторных опытов, групповых задач. Стало очевидным, что обучение онлайн требует других методических подходов – для того, чтобы удержать внимание студентов, стимулировать мышление и дискуссии. В 2020 году стало очевидно, что внедрение и адаптация онлайн инструментов будет способствовать трансформации образования и в дальнейшем сам учебный процесс уже не будет таким, каким он был до этого.

Несмотря на то, что в начале года все надеялись, что однажды пандемия пройдет быстро, закончится карантин и все вернутся к привычному образу обучения и жизни, уже в начале лета стало понятно, что учебный процесс осенью потребует значительных изменений по сравнению с тем, как он начинался традиционно все годы до этого. Хотя до начала нового учебного года учебные заведения были подготовлены к новым условиям карантина, университеты и преподаватели научились использовать доступные онлайн платформы и инструменты, но всем стало очевидно, что ни Zoom, ни Classroom или любые другие онлайн инструменты не способны полноценно заменить как живое общение студентов с преподавателями, так и социальную жизнь в студенческих городках.

Наверное, не только студенты, но и все люди в этом году ощутили на себе последствия карантина – стали больше ценить общение и встречи с друзьями, им пришлось научиться сдерживать эмоции и находиться 24 часа в сутки со своими родными в четырех стенах. Едва ли не самый большой стресс для людей вызвало ограничение передвижения, а также фактически запрет на туристические путешествия по миру.

Больше всех в 2020 году пострадала сфера культуры. Жесткий карантин и ограничения сразу поставили на грань выживания культуру, ведь театры и кинотеатры, группы и солисты, музеи, выставочные и концертные залы одновременно потеряли зрителей и посетителей, а значит, и доходы, и средства существования. Люди, со своей стороны, потеряли возможность полноценно насладиться театральным и кино-творчеством, музыкой и произведениями искусства, и иметь возможность немного отвлечься от забот и повседневной жизни. Сфера культуры не единственная сфера, которая до сих пор крайне нуждается в неотложной помощи как от государства, так и от меценатов в нынешних условиях.

Надеюсь, что 2021-й станет для всех нас лучшим и восстановит уверенность в завтрашнем дне. Желаю в Новом году всем здоровья, добра и семейного уюта, живого общения с родными и друзьями, удовольствия от возможности посетить театральные представления, кино, музыкальные концерты и музеи, а также незабываемых впечатлений от новых и интересных путешествий как по Украине, так и по миру.

Источник: “ГОРДОН”