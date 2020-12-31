Суд дал разрешение на принудительный привод Микитася в суд

31.12.2020, 13:40, Новости дня

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Шевченковский районный суд на заседании 31 декабря вынес постановление о принудительном приводе в суд экс-главы “Укрбуда” и экс-нардепа Максима Микитася из-за его неявки на заседание по избранию меры пресечения, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Учитывая, что подозреваемый Микитась, который был уведомлен о времени и месте рассмотрения ходатайства, на судебное заседание не явился, о причинах неявки следственному судье не сообщил, следственный судья считает необходимым вынести постановление об осуществлении привода подозреваемого в следующее судебное заседание”, – объявила судья.

Следующее заседание назначено на 13.00 31 декабря.

Меру пресечения для Микитася суд пытается избрать с 30 декабря. В этот день экс-нардеп не явился на заседание. В Нацполиции заявляли, что Микитась уклоняется от получения повестки.

Утром 29 декабря в доме Микитася прошел обыск, писал главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов. Позже в тот же день полиция сообщила ему о подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.

В начале декабря Микитась говорил, что против него готовится спецоперация – якобы экс-нардепа хотят обвинить в заказе похищения юриста по фамилии Мирошниченко. По словам Микитася, в подготовке этой “спецоперации чувствуется почерк Татарова”, заместителя главы Офиса президента Украины.

Все это случилось после того, как Микитась пошел на сделку со следствием и начал давать показания в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. В частности, он свидетельствовал против замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова, которому в итоге сообщили подозрение во взяточничестве.

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик “Укрбуд” заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Татаров ранее работал в “Укрбуді”. Его подозревают в том, что он вместе с Микитасем дал взятку госэксперту, чтобы тот обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир в центре и на окраине Киева.