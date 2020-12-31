Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору майонеза для новогоднего стола

31.12.2020, 13:18, Разное

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Рекомендации по выбору майонеза для новогоднего стола опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Главную праздничную заправку необходимо выбирать, не только изучив сроки хранения, но и внешний вид.

Так, эксперты Роспотребнадзора объясняют, что в качественном майонезе, учитывая, что он правильно хранился, нет комков, пузырьков воздуха и выделения масла. Эта заправка не должна также напоминать желе, подобная реакция происходит из-за перепада температур.

Если после заправки салатов майонез остался, то его рекомендуют хранить в холодильнике не больше недели. В целом же, специалисты ведомства советуют готовить соус самостоятельно, используя смесь яичного желтка, растительного масла, горчицы, соли и пряностей.