Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору майонеза для новогоднего стола

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31.12.2020, 13:18, Разное
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Рекомендации по выбору майонеза для новогоднего стола опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Главную праздничную заправку необходимо выбирать, не только изучив сроки хранения, но и внешний вид.
Так, эксперты Роспотребнадзора объясняют, что в качественном майонезе, учитывая, что он правильно хранился, нет комков, пузырьков воздуха и выделения масла. Эта заправка не должна также напоминать желе, подобная реакция происходит из-за перепада температур.

Если после заправки салатов майонез остался, то его рекомендуют хранить в холодильнике не больше недели. В целом же, специалисты ведомства советуют готовить соус самостоятельно, используя смесь яичного желтка, растительного масла, горчицы, соли и пряностей.



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