СМИ: У Елены Степаненко появился молодой любовник

31.12.2020, 13:18, Разное

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После развода Елены Степаненко с коллегой Евгением Петросяном, которые прожили в браке более 30 лет, многие поклонники начали переживать за знаменитую юмористку. Однако, как утверждают СМИ, ссылаясь на друзей артистки, у нее началась вторая молодость и появился любовник, который значительно младше нее.

Когда стало известно о том, что Евгений Петросян ушел к 31-летней Татьяне Брухуновой, Елена Степаненко исчезла с экранов телевизора. 67-летняя юмористка и ее экс-супруг со скандалом делили совместно нажитое имущество, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Несмотря на то, что вскоре после расставания юморист женился на своей молодой возлюбленной и у них появился ребенок, впадать в депрессию Елена Степаненко не стала. Она начала активно работать над собой и удивила поклонников невероятным преображением. Знаменитость значительно похудела и сменила стиль одежды. Кроме этого, она запустила собственное телешоу, на которое приглашает известных гостей.

Многие поклонники связывают преображение Елены Степаненко с новым романом. По данным коллег артистки, у нее появился молодой возлюбленный, ради которого она старается быть в форме. За бывшей супругой Евгения Петросяна ухаживает мужчина, который намного ее моложе. Юмористка буквально светится от счастья, а с ее лица практически не сходит улыбка. Вместе с этим, она пока не готова вступать в серьезные отношения, так как сосредоточена на новой работе и саморазвитии.