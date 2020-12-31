Мнение: Можно ли вести честный бизнес в России?

31.12.2020, 13:08, Разное

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Ловушка, в которую попадаются даже опытные бизнесмены: извращённое желание вести дела абсолютно честно, ничего и никогда не нарушая даже по мелочам. Некоторые винят себя за то, что они слишком ленивы для тщательного изучения всех законов и нормативных актов. Другие ругают власти, которые напринимали столько противоречащих друг другу инструкций, что соблюдать их невозможно даже теоретически.

Чтобы понять, где тут подвох, давайте представим себе школьника, который «честно учится». Вот несколько степеней честности:

1. Всегда знает предмет, всегда правильно отвечает на вопросы, на уроках сидит статуей хорошего мальчика, ровно сложив руки перед собой. Заканчивает школу с золотой медалью и без единого замечания в дневнике.

2. Старательно выполняет все требования учителей: тщательно делает домашние работы, посещает местные музеи и штудирует книги по списку внеклассного чтения. Изредка получает тройки и даже двойки, которые быстро исправляет. Тоже идёт на золотую медаль.

3. Хорошо учится, не проявляя, впрочем, излишнего фанатизма. Иногда позволяет себе расслабиться, выехать на фоновых знаниях или на своей репутации отличника. Про медаль не думает, так как по некоторым предметам в году выходят четвёрки.

4. Учится середнячком, не скатываясь на плохие оценки, но и не тратя на учёбу лишнего времени. Делает только основные задания по главным предметам, игнорируя всё «лишнее». При выборе «тройка не напрягаясь или пятёрка с усилием» предпочитает экономить силы.

5. Учится откровенно плохо, домашние задания делает через пень-колоду или не делает вообще, при первой возможности списывает у друзей или из интернета. Дневник пестрит двойками и замечаниями от учителей, мама пророчит карьеру «свободной кассы» в Макдональдсе.

6. Покупает у учителей оценки за деньги, которые ему дают родители. Задирает других детей, приворовывает из карманов в гардеробе, бьёт окна и рисует похабные надписи на стенах.

7. Носит в школу нож, пару раз применял его против других учеников, отбирая у них ценные вещи. Терроризирует школу, срывает уроки, состоит на учёте в полиции. Все с нетерпением ждут, когда он станет достаточно взрослым для уголовной ответственности.

Главный закон логики, закон тождества, гласит: каждое понятие должно оставаться неизменным на протяжении всего суждения.

Если мы скажем «в школе невозможно честно учиться, поэтому каждый школьник — хулиган с финским ножом, по которому тюрьма плачет», мы нарушим тем самым закон тождества. В первой части суждения под «честно учиться» мы подразумеваем «не иметь ни одного замечания в дневнике за все 11 лет». Во второй части под «честно учиться» мы подразумеваем уже другое, «не носить в школу нож».

Ровно то же самое верно и для бизнеса. Когда говорят, что «в России невозможно честно вести бизнес», имеют в виду «невозможно вовремя и правильно оформлять абсолютно все бумаги». Это действительно так: нас окружают живые люди, потому даже если владелец бизнеса будет маньяком-перфекционистом, его подчинённые всё равно где-нибудь ошибутся, что-то забудут, а какую-нибудь маловажную бумажку нарисуют, отчаявшись получить правильный документ от контрагента.

Однако дальше многие нарушают закон тождества и делают неверный вывод: «в России невозможно честно вести бизнес, следовательно каждый бизнесмен — мошенник. В лучшем случае российский бизнесмен прячет налоги или продаёт шаверму из собачатины, в худшем — торгует наркотиками и занимает важное положение в местной банде отморозков».

Такое же нарушение закона тождества часто можно встретить при обсуждении, например, водителей. Почти каждый водитель хоть раз, да нарушал какое-нибудь правило дорожного движения, это правда. Однако всё же ездить «по правилам» вполне возможно, так как неуклюже припарковаться, пропустив сокрытый в ветвях знак, совсем не то же самое, что сесть пьяным за руль.

Надо проводить чёткую грань между «Налоговая оштрафовала на 5 тысяч рублей» и «У посетителя пошла кровь горлом, когда он выпил наше пиво с дихлофосом». Мелкие нарушения возникают почти у всех, однако обычно госорганы даже не штрафуют с налёта, а просто пишут письма с требованием правильно оформить документы. Вместе с тем по мере роста оборотов количество бумаг растёт, и для среднего бизнеса, увы, становятся привычным фоном работы проверки, штрафы и даже судебные разбирательства. Ни бояться, ни стыдиться этого не нужно: покуда бизнес платит налоги, создаёт рабочие места и радует своих клиентов, государство относится к бизнесу с пониманием и с уважением, становясь обычно строгим только в тех случаях, когда речь идёт уже о совсем уж серьёзных грехах.

PS. Это семьдесят восьмая статья из серии «Размышления о ведении бизнеса в России». Предыдущие статьи серии можно найти вот здесь:

https://olegmakarenko.ru/tag/Размышления о ведении бизнеса в России