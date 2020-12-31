Мишустин поздравил россиян с Новым годом
31.12.2020, 12:54,
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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил граждан с наступающими Новым годом и Рождеством и пожелал россиянам успешного и мирного 2021 года.
«Эти зимние праздники – самые главные и самые любимые. Они согреты теплом встреч с родными и близкими людьми, наполнены незабываемыми мгновениями, атмосферой счастья. В эти дни ожидание добрых перемен, надежды на лучшее, общие задачи и цели, вера в осуществление профессиональных и личных планов объединяют всех нас. Уходящий год был непростым, но он дал уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности», – приводится поздравление Мишустина на сайте правительства.
«Скоро 2021 год вступит в свои права. Впереди – время новых дел, интересных проектов и достижений. Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача, а новый год будет успешным, мирным. От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего», – пожелал премьер.
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