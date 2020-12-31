Выяснилось, где в РФ будет жарче всего на Новый год

31.12.2020, 12:54, Новости дня

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Самой холодной точкой, если рассматривать крупные города, в новогоднюю ночь станет Якутск. В Москве ожидается достаточно теплый Новый год, но жарче всего на праздник будет в другом российском регионе, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве в полночь ожидается облачная погода с небольшими осадками и возможностью гололедных явлений. Но это не значит, что жителей столицы завалит снегом или они будут как на катке кататься – все это очень слабо и локально, но, тем не менее, я не могу об этом не сказать. Температура воздуха в момент боя курантов будет от 0 до -1 градуса, юго-восточный ветер и давление в норме», – говорит Леус.

Утром ожидается похолодание до -2, а к вечеру потеплеет до 0, возможны осадки в виде дождя и снега.

В Санкт-Петербурге синоптик предсказывает облачную погоду без существенных осадков с температурой около ноля градусов. В Екатеринбурге однозначно будет холодно, облачно с прояснениями, небольшой снег и 19-21 градус мороза. Специалист уточняет, что это существенно холоднее нормы на 8-10 градусов.

«В Новосибирске тоже холодная погода: 28-30 градусов мороза, переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Это примерно на 10-12 градусов холоднее нормы. В Казани преимущественно облачная погода, небольшой снег и минус 8-10 градусов. В Нижнем Новгороде также ожидается облачная погода, небольшой снег, но немного потеплее: температура минус 4-6 градусов», – сообщил эксперт.

В Ростове-на-Дону будет облачная с прояснениями погода без осадков, а температура воздуха от нуля до минус двух градусов, продолжает синоптик. В Волгограде облачно с прояснениями, возможен небольшой снег и минус два-четыре градуса.

«Что касается Дальнего Востока, то, например, во Владивостоке ожидается преимущественно облачная и ветренная погода без существенных осадков. Температура будет минус 20-21 градус», – отметил Леус.

Интересно, что самый теплый Новый год встретят жители Крыма и Кубани, рассказывает синоптик. Там даже в ночные часы температура будет держаться около плюс 10-13 градусов. А самой холодной точкой, если рассматривать крупные города, является Якутск. Там будет облачно с прояснениями погоды, преимущественно без осадков, но возможен туман, а температура от -41 до -43 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части РФ на Новый год будет тепло. По его словам, температурный фон будет составлять от -2 до +2 градусов, а также возможны осадки в виде дождя.