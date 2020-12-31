 

Губернатор Камчатки вручил семьям ключи от нового жилья и принял участие в акции “Елка желаний”

31.12.2020, 11:50, Разное
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Губернатор Камчатского Владимир Солодов края рассказал о жилье, обладателями которого недавно стали 270 семей. По словам Владимира Викторовича, речь идет о новом благоустроенном микрорайоне. Отмечается, что мечты людей осуществились благодаря активной поддержке со стороны Правительства Российской Федерации и Президента Владимира Путина.

Кроме того, Солодов поблагодарил премьер-министра Мишустина, который принял решение выделить дополнительные средства, чтобы ускорить процесс. Подчеркивается, что строительство финансировалось из двух бюджетов – федерального и регионального.

Солодов добавил, что сейчас одной из приоритетных задач стоит увеличение темпов строительства. Грандиозные планы затрагивают грядущий год, но и в 2020-ом удалось сделать многое. Семьи, которым вручили ключи от квартир, встретят праздники в уюте, избавившись от аварийного и небезопасного жилья.

Стоит отметить, что губернатор лично вручил ключи жителям города Елизово. Данный этап масштабной работы был завершен досрочно. Уже стало известно и о впечатлениях граждан, которые участвуют в программе. Участник Великой Отечественной войны Владимир Иванович Кирпиков обратился к Владимиру Солодову со словами благодарности за предоставленную возможность провожать непростой 2020-й год в новой квартире.

При этом не только взрослые жители Камчатского края, но и дети смогли получить желаемое 31 декабря. Сообщается, что Солодов исполнил мечты четырех юных уроженцев полуострова. Любопытно, что к нескольким из них губернатор пришел в костюме Деда Мороза.

Так, например, Вероника Сафронова хотела встретиться с Владимиром Солодовым и пообщаться с ним. Губернатор не только нашел для этого время, но и подарил ребенку конфеты, елочные игрушки, а также специальный комплект для создания картин. Солодову рассказали, что девочка посещает специальные курсы по рукоделию. Таким образом, в рамках всероссийской акции “Елка желаний” от главы региона получили 12 юных жителей Камчатского края.



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