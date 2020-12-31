“Ночной Контакт” проведет большое новогоднее шоу в VK

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31.12.2020, 12:50, Разное
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“Новый год в VK Хаус” – это альтернатива телевизионным новогодним “огонькам”. В студии “Ночного контакта” появятся кумиры молодежи и исполнят свои главные песни. Среди приглашенных звезд – Ольга Бузова, Мари Краймбрери,
Ramil’,
Jony, Dabro, Mary Gu, Mia Boyka и многие другие.

Ведущими шоу станут Стас Ярушин и Костя Пушкин. Они будут беседовать на новогодние темы вместе с топовыми блогерами: Кариной Кросс, Давой, Егором Шипом, Артуром Бабичем, Валей Karna.val, Аней Покров. Также они примут участие в легких новогодних играх.

В рамках шоу “Новый год в VK Хаус” знаменитости пообщаются с поклонниками при помощи видеозвонков в VK. Зрители смогут примерить на себя необычные маски и выбрать любой фон, чтобы перенестись из дома на солнечный пляж или в открытый космос.

Любой подписчик может выиграть крутой новогодний подарок от Mail.ru Group – умную колонку Капсулу с голосовым помощником Марусей. Она может все – и включить музыку под настроение, и почитать сказки перед сном, и поможет быстро выучить таблицу умножения.

Также создатели шоу запустят конкурс для пользователей в разделе Клипы VK в мобильном приложении. Напомним, это бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы: от музыки и развлечений до спорта и образования. Победители состязания получат новый IPhone 12 Mini.

Выиграть IPhone 12 Mini может каждый зритель – и для этого не нужно участвовать в конкурсах. Пользователям нужно будет внимательно следить за трансляцией и выполнять простые задания ведущих. Трансляция шоу “Новый год в VK Хаус” начнется 31 декабря в 19 часов.



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