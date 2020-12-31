Необычное новогоднее меню: идеи от Марики
31.12.2020, 12:40,
Разное
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Считанные часы остались до наступления нового года, и если вы до сих пор не продумали тщательно меню вашего праздничного стола или остановились на его традиционной версии, но душа просит чего-то нового и необычного, тогда можно “списать” меню у Марики. Она в плане готовки – настоящая отличница! Телеведущая рассказала, что будет готовить в эту новогоднюю ночь, в своем Instagram. Делимся с вами.
Меню моего новогоднего стола:
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Времени остается все меньше, поэтому без прелюдий:
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1. Два вида оливье: с раковыми шейками и с куриной грудкой. А если придет подруга-веган, то придется еще и третий вариант сделать – веганский оливье с немайонезом из кешью.
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2. Индейка с апельсинами и бруснично-медовым соусом. В том году гвоздем стола была утка, запечённая с хурмой и грецким орехом.
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3. Спринг-роллы в рисовой бумаге.
4. Засолю большой кусок лосося и сделаю с ним брускетты на гренках из бородинского хлеба с божественной медово-горчичной заправкой и авокадо.
5. Хумус со свёклой с безглютеновыми крекерами.
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6. Конечно, бутеры с икрой. А, может, и не стану с хлебом делать или тарталетками, а напеку стопку блинов. С икрой да с рыбкой, ммм.
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7. Запеку стерлядь с соусом из трех видов икры на игристом вине.
8. Очень классная вещь – “доска изобилия”, как я ее называю. Суперэффектно смотрится, и каждый найдет там что-то вкусное для себя.
9. На десерт люблю делать рождественский напиток со специями egg-nog со вкусом а-ля бейлис
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