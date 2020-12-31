Разыскивается Дед Мороз

31.12.2020, 12:34, Разное

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Дед Мороз — он же Ёлкич, он же Рождественский дед, он же Мороз Иванович, он же Морозко. Считается, что проживает в Великом Устюге, но есть сведения, что склонен менять явки. По последним данным, обосновался в Лапландском заповеднике и вступил в праздничный сговор с Кольской горно-металлургической компанией. Главная цель — весело-весело встретить Новый год. Итак, по всей стране объявлена операция «разыскивается Дед Мороз».

Мой адрес — Великий Устюг

Сегодня, кажется, каждый знает, что Дед Мороз живет в Великом Устюге, куда к нему могут приехать и большие, и маленькие поклонники. Пожить в комфортабельном тереме, пройти по тропе сказок, заглянуть в кузницу или кафе. Но поселился Дед Мороз в Великом Устюге совсем недавно, в 1999 году. Где же была его резиденция до этого?

А дело в том, что резиденции никакой и не было. Был (и есть) обычный дом, в котором Дед круглый год работает, готовясь к празднику. Вот на его поиски мы и отправимся.



Великий Устюг. Источник: автор — КН51.

В лесу родилась ёлочка… Нужны подробности

Для начала хорошо бы разобраться, откуда Дед Мороз родом и давно ли он ведёт свою праздничную деятельность.

Известно, что мы отмечаем наступление нового года в ночь с 31 декабря на 1 января благодаря Петру I. А вот традиция ставить новогодняя елку сложилась примерно 120 лет спустя. На первых порах празднующие ограничивались «украшениями от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых» — ветками.

Только в 1817 году была поставлена первая из известных ёлок — будущий император Николай I хотел порадовать свою невесту Александру Фёдоровну, урождённую принцессу Фредерику Луизу Шарлотту Вильгельмину Прусскую. Традиция ставить ёлки у немцев, живших в России, неизменно сохранялась, и в XIX веке её стали понемногу перенимать. Кстати, сам Николай I этот обычай не жаловал: как вспоминает его дочь великая княжна Ольга Николаевна, «он всегда был против ёлок», боялся пожара от свечей. Но чего не сделаешь ради семьи.

С 1830-х ёлками начинают торговать… кондитерские. Они продавали уже наряженные деревья, со свечами и сладостями, и стоили они очень дорого. С 1840-х особым шиком считались искусственные ёлки, но и простые мужики поняли свою выгоду. Стали рубить елки и возить в город на продажу, и тогда «рождественские деревья» стали наконец-то доступными. В 1852 году публичную ёлку поставили в Петербурге на Екатерингофском вокзале, постепенно начали организовывать и праздники: в дворянских собраниях, гимназиях, институтах.



Дед Мороз. Источник: автор — КН51

Некоторое время ёлки конкурировали с традиционными святочными праздниками, но в итоге победили. Хотя в домах священников и в крестьянских избах ёлки так и не стали ставить. «Барская городская забава», но такая приятная. Ведь и чеховский Ванька вспоминает: «За ёлкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Весёлое было время! И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал».

А вот о том, что это забава не только господская, но и немецкая, вспомнили в 1914-м. На традицию сначала ополчились, а потом ёлки и вовсе запретили ставить повсеместно. Хотя запрет нарушали, праздника хотелось даже в тяжёлое военное время.

Следующий запрет был связан уже не с немецким, а с рождественским характером символа. При советской власти ёлки опять были запрещены, но ненадолго. В 1935 году в «Правде» появилась короткая заметка кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП (б) Павла Постышева. Он спрашивал: «Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как «левые», загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею». Ёлки вернулись, но, конечно, уже не рождественские, а новогодние.

Кто? Откуда? Сколько лет?

Дед Мороз в его традиционном праздничном виде оказывается чуть моложе рождественской ёлки. Иногда считается, что это своеобразная модификация Санта Клауса или Святого Николая, но у Деда Мороза всё-таки другие корни. С добрым Сантой он, пожалуй, в родстве, но дальнем.

Впервые под именем Морозко он появляется в народной сказке, которую в 1840 году пересказывает Владимир Одоевский. В сборнике «Сказки дедушки Иринея» появляется история о Морозе Ивановиче, который живет в глубоком колодце. Сначала к нему случайно попадает Рукодельница, которая и перину взбивает, и в избе порядок наводит, за что получает награду. Второй в избе появляется Ленивица, которая, понятное дело, не делает ничего и получает сосульки и ледышки.



Дед мороз. Источник: автор — КН51

Пока что никаких подарков и исполнения желаний. Больше похоже на воспитательную притчу, но сказка обрела известность и была включена в различные детские хрестоматии.

Со временем в России к Рождеству стали печатать специальные открытки. На первых порах они были просто калькой с иностранных — брали ту же картинку, но делали надпись на русском языке. Для европейского старичка с мешком подарков нужно было имя. Называли его Ёлкичем, Рождественским дедом, потом передали доброму старичку имя Мороз Иванович. Постепенно оно трансформировалось в Дед Мороз.

Кстати, и Ёлкич не был забыт. К примеру, у Фёдора Соллогуба есть рассказ с таким названием, и там девочка Сима так рассказывает о забытом персонаже: «Маленький, маленький, с новорожденный пальчик. И весь зелёненький, и смолкой от него пахнет, и сам такой шершавенький. И брови зелененькие».

А Дед Мороз стал полноправным и главным персонажем детских праздников с середины 1930-х, когда ёлка опять стала основным атрибутом праздника. С тех самых пор он и поселился на Кольском полуострове, под Мурманском.

Следствие установило…

Имя: Дед Мороз.

Кодовое имя: «Король севера» или «Бог холода» — под этими именами его знают коренные жители Лапландии саамы. Они приносили ему дары, просили об удачной зимней охоте и смягчении лютых морозов.

Место жительства: Мурманская область, Кольский полуостров, Лапландский заповедник, Чунозёрская усадьба.

День рождения: 18 ноября. Именно на исходе осени дедушка празднует День рождения, и в этот день в Чунозерской усадьбе традиционно проводится праздник с зажжением первых огней на ёлке. После этого Дед Мороз начинает своё путешествие по владениям заповедника. И кстати, возраст Деда не установлен, следствие продолжается.



Дед Мороз. Источник: автор — КН51

Особые приметы: активно пользуется оленьей упряжкой. А всё потому, что рядом с его усадьбой находится город Оленегорск.

Помощники и сподвижники: Герман Крепс — геоботаник, зоолог и эколог основал северную вотчину Деда Мороза ещё в 1920-е. С тех пор Дедушка уже много лет живёт и трудится именно здесь, а в Великом Устюге у него своего рода «южный филиал». Вторым верным помощником Дедушки является Кольская горно-металлургическая компания (ГМК), которая круглый год снабжает его всем необходимым.

Привычки и образ жизни: вопреки устоявшемуся мнению, Дед Мороз работает круглый год, принимая почту от детей и готовясь к декабрьским дням. Написать ему можно на Лесную почту по адресу: Лапландский заповедник, пер. Зелёный д. 8, г. Мончегорск Мурманской области. Многие туристические маршруты в этом регионе проходят мимо дома Деда Мороза, и он всегда рад гостям.



Дед Мороз на лыжах. Источник: автор — КН51

Увлечения: Дед Мороз по совместительству — большой учёный, и это ещё одна причина, почему он живёт на Кольском полуострове. Здесь сохраняется полярная экосистема, и учёные всё ещё открывают новые виды животных и растений. В изучении экокультуры сказочному дедушке помогают учёные, которые работают над охраной здешней природы. К примеру, если в 2003 году на территории заповедника было зафиксировано 114 видов лишайников, то сегодня их уже 629. Сохранение природы самой северной и древней резиденции Деда Мороза поддерживает Кольская ГМК.

И кстати, Дед Мороз уже готовится отправиться в большое путешествие по всей стране. Но теперь вы знаете о нём все… Или почти всё?



В преддверии Нового года. Источник: автор — КН51