 

Бориса Джонсона обвинили в продвижении белого национализма в стиле Трампа

31.12.2020, 12:32, Новости дня
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Директор аналитического центра по расовому равенству Runnymede Trust Халима Бегам обвинила Бориса Джонсона в том, что он придерживается повестки в стиле Дональда Трампа, пишет The Independent. В частности, по её словам, британский премьер продвигает белый национализм ради победы на предстоящих выборах.


Reuters

Британский премьер Борис Джонсон придерживается повестки в стиле Дональда Трампа, «пестуя белый национализм» с целью победить на следующих выборах, — об этом, как пишет The Independent, сказала Халима Бегам, новый директор аналитического центра по расовому равенству Runnymede Trust.

Бегам обвинила премьер-министра Великобритании в том, что он ради политических выгод пренебрегает более бедными людьми из числа этнических меньшинств.

«По-моему, долгосрочный план правительства состоит в том, чтобы пестовать белый национализм к следующим выборам, — подчеркнула она. — Нам следует сказать, что темнокожие и белые сообщества, представляющие рабочий класс, остались не у дел, ведь у них на их глазах были разрушены производственные отрасли. Вместо этого я вижу, что консерваторы проталкивают нарратив об обделённом белом рабочем классе, а именно об этом говорил Трамп около шести лет назад».

Этот необычный выпад против британского премьера произошёл на фоне звучащей в его адрес критики из-за закрытия консультативного совета по вопросам расы, созданного ещё Терезой Мэй, а также из-за игнорирования многочисленных рекомендаций по возможным изменениям.

Несмотря на свою критику, Бегам отметила, что её организация Runnymede Trust стремится работать с правительством и даже провела недавно встречу с советниками Джонсона, пишет The Independent.



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