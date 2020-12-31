Новый год без фейерверков — голландцев призывают сдавать ракетницы в полицию

31.12.2020, 12:32, Новости дня

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Из-за пандемии коронавируса больницы в Нидерландах перегружены, а в новогоднюю ночь в клиники обычно поступают сотни пострадавших при запуске фейерверков. Поэтому сейчас в стране полностью запретили запускать салюты и ракетницы в Новый год, пишет немецкий телеканал Das Erste. Сдать уже купленные фейерверки можно в специальных пунктах, организованных полицией — тогда за них не придётся платить штраф.

Нидерланды стали первой страной в Европе, заблаговременно запретившей новогодние фейерверки на фоне коронавирусного кризиса — так они хотят помочь перегруженным больницам, потому что в обычные годы в новогоднюю ночь отделениям скорой помощи приходится заботиться о многих сотнях пострадавших. Полиция взывает к здравому смыслу граждан и призывает голландцев сдавать имеющиеся у них фейерверки в специальных пунктах приёма.

Ракетницы, хлопушки, батареи фейерверков — на пунктах приёма, таких, как здесь, в Роттердаме, представители полиции готовы принять уже купленные салюты.

Йохан ван дер Лее, сотрудник полиции Роттердама: Многое из сдаваемого запрещено. Здесь мы предоставляем возможность сдать эти вещи без уплаты штрафа.

На Новый год по всей стране действует запрет на фейерверки. Тот, кто покупает или запускает ракетницы или фейерверки, должен рассчитывать на штраф на сумму не менее сотни евро и в этом случае считается имеющим судимость. Это должно сдерживать людей, потому что каждый год из-за фейерверков многие люди получают тяжёлые травмы. Из-за пандемии коронавируса здравоохранение в Нидерландах оказалось настолько близко к предельной нагрузке, что оно не в состоянии заботиться о дополнительно поступающих пациентах.

МАРТИН ГРОБУШ, инфектолог университетской клиники Амстердама: Речь о том, чтобы избежать любой лишней перегрузки практически до предела загруженных больниц, если это возможно.

У жителей Нидерландов есть свои травматические воспоминания о несчастных случаях, произошедших из-за запуска фейерверков. В новогоднюю ночь двадцать лет назад 14 человек погибло, задохнувшись из-за пожара, возникшего в результате запуска салютов. 223 человека получили тяжёлые повреждения. В ту ночь больницы тоже оказались на грани перегрузки. Поэтому до полудня завтрашнего дня ещё можно сдать фейерверки.

БЕРТ ВИЙБЕНГА, заместитель мэра Роттердама: Если они долго хранятся дома, достаточно какой-нибудь мелочи, чего-то с отоплением или на кухне, — и уже есть риск, что они воспламенятся.

Собранные фейерверки размещаются на хранение специалистами и в итоге будут уничтожены.

Дата выхода в эфир 30 декабря 2020 года.