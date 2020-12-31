Гёрлскауты узнали, что пальмовое масло для их печенья добывали индонезийские дети

31.12.2020, 12:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Один из двух официальных брендов печенья девочек-скаутов содержит пальмовое масло, которое производится в Индонезии и Малайзии с использованием детской рабочей силы, пишет Business Insider со ссылкой на расследование агентства Associated Press. Некоторые участницы движения гёрлскаутов уже отказались продавать это печенье: по их мнению, применение труда детей «совсем не делает мир лучше».



Reuters

Некоторые виды печенья девочек-скаутов содержат пальмовое масло, которое добывают с использованием детского труда, пишет Business Insider со ссылкой на новый доклад Associated Press.

Как рассказывает издание, журналисты отследили происхождение продуктов из пальмового масла благодаря таможенным документам и другим данным в открытом доступе, чтобы выяснить цепочки поставок крупных брендов, включая Ferrero. В рамках более широкого расследования репортёры AP отправились на пальмовые плантации в Индонезии и Малайзии, где пообщались с работающими там детьми и их семьями.

Американский новостной портал напоминает, что официальными поставщиками печенья гёрлскаутов являются лишь два бренда: ABC Bakers, принадлежащий канадской компании Weston Foods, и Little Brownie Bakers. Последний в апреле 2019 года выкупила у Kellogg’s компания Ferrero как часть сделки на сумму $1,3 млрд. Печенье Ferrero выходит с пометкой об «устойчивом» происхождении товара, однако этот бренд имеет наклейку о «смешанном» происхождении, то есть не всё использованное пальмовое масло может быть «устойчивым». Компания не ответила Associated Press на подозрения в использовании детского труда в своих цепочках поставки и не смогла сразу прокомментировать новость в ответ на запрос Business Insider.

В статье отмечается, что журналисты AP поговорили с 10-летней труженицей на пальмовой плантации, которая поставляет масло для Ferrero. Она рассказала, что иногда работает по 12 часов в день, часто получает порезы от плодов пальм и укусы скорпионов. «Я мечтаю о дне, когда смогу вернуться в школу», — сказала она агентству.

Кроме того, репортёры поговорили с 14-летней Оливией Чаффин — девочкой-скаутом из Теннеси. Обнаружив, что не всё пальмовое масло в печенье добыто в согласии с этическими нормами, Чаффин создала петицию в отношении компании с требованием убрать пальмовое масло из списка ингредиентов. «Я думала, движение девочек-скаутов должно делать мир лучше, — объяснила она свой поступок. — Однако это совсем не делает мир лучше». Оливия Чаффин и некоторые другие члены её отряда перестали продавать печенье.

Как пишет в заключение Business Insider, журналистам не удалось выяснить, используется ли детский труд для получения пальмового масла для печенья ABC Bakers.