КНР назвали провокацией прохождение двух эсминцев ВМФ США через Тайваньский пролив

31.12.2020, 12:26, Разное

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Официальные представители Минобороны Китая выразили протест из-за прохода двух кораблей, принадлежащих ВМФ США, через Тайваньский пролив 31 декабря.

«Синьхуа», государственное информационное агентство КНР заявило: «НОАК всегда находится в высокой степени боеготовности и всегда реагирует на провокации и угрозы, а также защищает территориальную целостность и нацсуверинитет». О прохождении двух эсминцев ВМФ США «Кёртис Уилбур» и «Джон Маккейн» ранее сообщали американские военные. Как говорилось в сообщении, США придерживаются международного права, поэтому будут плавать и летать там, где оно действует.

Тайвань является одним из геополитических споров между Китаем и соседними странами, а также участвует в «торговых войнах» между двумя ведущими экономиками мира. Представители американских ведомств также считают КНР виновником распространения COVID-19, который был разработан в Ухани, а Тайвань являлся одним из возможных источников массового распространения этого вируса.