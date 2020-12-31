 

В Xiaomi на видео показали детали создания смартфонов

31.12.2020, 12:26, Разное
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Компания Xiaomi раскрыла некоторые секреты создания смартфонов. В Сети появилось видео, на котором показан один из этапов тестирования девайсов.
Ролик в интернет выложил в региональную социальную сеть Weibo основатель корпорации Лэй Цзюнь, в кадре видна лаборатория по испытаниям гаджетов Xiaomi Lab. Также модно увидеть в кадре процесс создания новинки от Xiaomi, смартфона Mi 11. Сведения об испытательном полигоне появились два месяца назад, тон расположен в научно-технологическом парке в Хайдяне, Пекин.

Всего в лаборатории порядка 125 залов, около 90 из которых предназначены для тестирования аппаратов. Учреждение используется для проверки почти двух сотен смартфонов, при этом прежде, чем устройства поступят на рынок, их почти месяц тестируют самыми разными способами. Сотрудники Xiaomi определяют стабильность работы гаджетов и стараются вовремя выявить вероятные проблемы в процессе длительного использования.

Специалисты лаборатории также изучают противоударные возможности девайсов, стойкость перед падением и попаданием влаги или пыли, звучание и функциональность камер, работоспособность разъемов и портов и другие особенности каждой конкретной модели. Вместе с флагманами здесь тестируется и множество других модификаций смартфонов китайского бренда. Для этого в комнатах для испытаний аппаратов находится множество разнообразных стендов и высокотехнологичного оборудования.



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