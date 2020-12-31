Глава Камчатки поздравил детей в образе Деда Мороза

31.12.2020, 12:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Губернатор Камчатки Владимир Солодов в рамках акции «Елка желаний» лично исполнил новогодние пожелания четырех юных жителей полуострова, к самым маленьким глава региона пришел в костюме Деда Мороза.

Шестилетняя Таня Чебодаева попросила у Деда Мороза большого единорога. В последний день уходящего года желание Тани исполнилось – она получила игрушку. Подарки глава региона вручил и другим детям из этой семьи. Страшему брату Тани Руслану Владимир Солодов подарил машинку, а младшей сестре Ангелине вручили мягкую игрушку, говорится в сообщении на сайте правительства Камчатки.

Вероника Сафронова загадала встретиться с Солодовым и поговорить с ним. Глава региона в канун праздника встретился с девочкой в своем кабинете. И уже от своего имени подарил ей сладости, елочные игрушки и набор для создания картин из алмазной мозаики.

Глава региона также исполнил мечту 17-летнего Саши Федорова, который всю жизнь мечтал полетать на вертолете вокруг вулканов. Уже 4 января Саша полетит к вулканам.

Вместе с Федоровым смотреть на вулканы с высоты отправится и шестилетний Артём Сергеев. Он тоже попросил Деда Мороза о полете на вертолете. Кроме сертификата на экскурсию Солодов подарил мальчику конструктор. Подарки от губернатора Камчатского края получили и младшие брат и сестра Артема.

В общей сложности подарки в рамках всероссийской акции «Елка желаний» от главы региона получили 12 юных жителей Камчатского края.