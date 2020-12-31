 

Посол рассказал о позиции Австрии по «Северному потоку – 2»

31.12.2020, 12:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Позиция Австрии в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» самостоятельная и последовательная, сообщил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

«Здесь понимают, что проект экономически выгоден Австрии, и рассчитывают на то, что строительство газопровода будет завершено в соответствии с существующей контрактной основой и вопреки незаконным санкциям США, которые преследуют узкокорыстные цели: не только оттеснить Россию и продавить собственный СПГ, но и нанести удар по конкурентоспособности энергоемкой промышленности ЕС», – цитирует РИА «Новости» Любинского.

По словам дипломата, согласно действующим контрактам, в январе – сентябре в Австрию было поставлено 8,8 млрд кубометров газа. Он подчеркнул, что проект носит исключительно коммерческий характер и нацелен на бесперебойное обеспечение европейских партнеров «голубым топливом», потребление которого в последние годы продолжает расти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем предложил австрийской стороне посмотреть на строительство «Северного потока – 2» с позиций Киева.

Напомним, Германия допустила приостановку проекта «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с блогером Алексеем Навальным. При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермейр также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / США заявили об отправке самой серьезной делегации на переговоры с Россией

24.06 / Вучич объяснил свой жест кулаком на параде в Москве

15.09 / Разработан экологический чистый способ преобразования кремния в наночастицы

08.07 / США заявили о «злоупотреблении» Россией и Китаем правом вето в ООН

08.07 / Le Parisien – французский суд требует от Павленского пойти к психиатру

13.07 / На Донбассе ранения и боевые травмы получили шестеро украинских военных

30.09 / Independent – Папа Римский «отказался» общаться с госсекретарём США

02.09 / В Вашингтоне появились претензии к памятникам Колумбу и президентам США

13.11 / Ресторатор Борисов: “Карантин выходного дня” – это вызов, на который у бизнеса нет ответа

27.12 / Конституционный суд России разрешил правительству не платить бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска