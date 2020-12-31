Посол рассказал о позиции Австрии по «Северному потоку – 2»

31.12.2020, 12:02, Новости дня

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Позиция Австрии в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» самостоятельная и последовательная, сообщил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

«Здесь понимают, что проект экономически выгоден Австрии, и рассчитывают на то, что строительство газопровода будет завершено в соответствии с существующей контрактной основой и вопреки незаконным санкциям США, которые преследуют узкокорыстные цели: не только оттеснить Россию и продавить собственный СПГ, но и нанести удар по конкурентоспособности энергоемкой промышленности ЕС», – цитирует РИА «Новости» Любинского.

По словам дипломата, согласно действующим контрактам, в январе – сентябре в Австрию было поставлено 8,8 млрд кубометров газа. Он подчеркнул, что проект носит исключительно коммерческий характер и нацелен на бесперебойное обеспечение европейских партнеров «голубым топливом», потребление которого в последние годы продолжает расти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем предложил австрийской стороне посмотреть на строительство «Северного потока – 2» с позиций Киева.

Напомним, Германия допустила приостановку проекта «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с блогером Алексеем Навальным. При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермейр также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.