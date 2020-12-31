 

Большое новогоднее шоу запланировано в «Ночном Контакте»

31.12.2020, 12:02, Новости дня
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Трехчасовое новогоднее шоу в формате онлайн «Новый год в VK хаус» пройдет в студии «Ночного Контакта», где соберутся топовые музыканты и блогеры.

Создатели шоу поставили себе цель создать альтернативу телевизионным новогодним огонькам, в которых у молодежной аудитории нет возможности увидеть своих кумиров, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

Со своими лучшими треками выступят Ramil’, Jony, Mia Boyka (в том числе – feat c Егором Шипом «Пикачу», клип на который собрал в уходящем году наибольшее количество просмотров), Ольга Бузова, Dabro, Мари Краймбрери, Mary Gu и другие. Общаться с ведущими на новогодние темы и участвовать в легких новогодних играх будут топовые блогеры: Карина Кросс, Дава, Валя Karna.val, Аня Покров, Егор Шип, Артур Бабич и другие. 

Ведущими шоу станут постоянные ведущие «Ночного Контакта» Стас Ярушин и Костя Пушкин. Шоу выходит на площадке VK уже три года и уже стало привычным местом сбора кумиров интернет-аудитории. 

В рамках новогоднего шоу звезды пообщаются с подписчиками с помощью видеозвонков VK, в которых теперь можно примерить на себя прикольные маски и поставить любой фон, чтобы моментально перенестись из своей квартиры на солнечный пляж или даже в космос. 

Любой зритель новогоднего шоу сможет стать обладателем крутого новогоднего подарка от Mail.ru Group – умной колонки Капсула с голосовым помощником Маруся, которая может все – и музыку под настроение подобрать, и сказки на ночь детям почитать, и таблицу умножения с ними поучить. 

Также «НОВЫЙ ГОД В VK ХАУС» запустит челленджи в клипах VK – разделе на четвертой вкладке приложения «ВКонтакте», который представляет собой бесконечную ленту коротких вертикальных видео на самые разные темы: от развлечений и музыки до образования и спорта. Победители этих челленджей получат новенький IPhone 12 Mini.

Также обладателем IPhone 12 Mini безо всяких челленджей может стать любой зритель шоу, который будет внимательно следить за трансляцией и выполнять простое задание ведущих. Трансляцию шоу можно посмотреть 31 декабря с 19.00 до 22.00 по ссылке. 



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