Депутат Рады Рабинович о разочаровании в Зеленском: Он не лох, лохи – мы

31.12.2020, 11:58, Разное

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Владимир Зеленский уже на протяжении полутора лет является верховным главнокомандующим Украины. Данный срок является существенным для того, чтобы оценить эффективность политика на президентском посту.

Наиболее объективно это могут сделать люди из самой системы, а также граждане страны. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала “112 Украина”, что выбор Зеленского в качестве гаранта – это грандиозный провал для государства.

Политик вспомнил высказывание Владимира Александровича годичной давности. Тогда глава Незалежной заявил, что он “не лох”. По мнению Рабиновича, это является чистой правдой, однако главная проблема заключается в том, что в дураках остались все те, кто отдал свой голос за Зеленского на президентских выборах.

Во многом ошибка людей состоит в том, что народ поверил в грядущие перемены, передает Life. Украинцы ждали новые лица во власти, свежий подход к решению проблем, эффективных менеджеров. “Он (Зеленский – прим. ред.) не просто нас обманул, знаете, я считаю, что еще надругался”, – цитируют Рабиновича СМИ.

Депутат Рады отметил, что на сегодняшний день рейтинг власти на Украине стремительно падает. У людей, которые пришли на политическую арену из шоу-бизнеса попросту не хватило навыков для управления страной.