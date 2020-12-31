“Обалденная красотка”, “Мало секса”. Полуобнаженная актриса “Женского квартала” обнародовала смелое фото
31.12.2020, 11:56,
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Актриса проекта студии “Квартал 95” – “Женского квартала” Ирина Сопонару 30 декабря разместила в Instagram черно-белый снимок, на котором запечатлена полуобнаженной.
Актриса позирует в кадре в профиль, отвернувшись от объектива. Для съемки она оголилась до пояса, оставшись в черных колготках и туфлях.
“To be continued”, – подписала Сопонару публикацию.
“Мало секса”, – прокомментировали снимок фолловеры.
“Смело”, – написали в комментариях пользователи сети.
“Обалденная красотка”, – оценили фото подписчики.
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Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Окончила Черновицкий национальный университет, обучалась в киевской студии театра “Черный квадрат”.
Помимо выступления на сцене, Сопонару снялась в кинопроекте студии “Квартал 95” – ситкоме “Одного разу під Полтавою”.
В 2013 году актриса разделась для обложки журнала MAXIM.
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