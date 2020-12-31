Степанов заявил, что в Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19

31.12.2020, 11:56, Новости дня

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В Украине один из самых низких в мире показателей смертности от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 31 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Речь об этом зашла, когда глава Минздрава поздравлял с Новым годом украинских медиков.

“Это благодаря вам в нашей стране один из самых низких показателей смертности от COVID-19. По этому показателю Украина находится на 30-м месте в Европе. У нас он составляет 387 человек на 1 млн населения”, – сказал Степанов.

Он отметил, что в Польше этот показатель составляет 682 человека на 1 млн населения, во Франции – 932, а в Великобритании – 1004.

По состоянию на 31 декабря в Украине зарегистрировано 1 055 047 случаев коронавирусной инфекции, из них 9699 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 18 533 пациента с COVID-19, выздоровело 709 993 человека.