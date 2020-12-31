 

Степанов заявил, что в Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19

31.12.2020, 11:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине один из самых низких в мире показателей смертности от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 31 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Речь об этом зашла, когда глава Минздрава поздравлял с Новым годом украинских медиков.

“Это благодаря вам в нашей стране один из самых низких показателей смертности от COVID-19. По этому показателю Украина находится на 30-м месте в Европе. У нас он составляет 387 человек на 1 млн населения”, – сказал Степанов.

Он отметил, что в Польше этот показатель составляет 682 человека на 1 млн населения, во Франции – 932, а в Великобритании – 1004.

По состоянию на 31 декабря в Украине зарегистрировано 1 055 047 случаев коронавирусной инфекции, из них 9699 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 18 533 пациента с COVID-19, выздоровело 709 993 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / В Ленобласти исчезли три подростка

08.10 / Польша пообещала ответить на требование Белоруссии сократить число дипломатов

02.12 / ОЗХО потребовала от России раскрыть информацию об отравлении Навального

01.08 / В ВОЗ рассказали, сколько вакцин от коронавируса сейчас разрабатывается

16.12 / Помпео ушел на карантин

20.08 / Экономика: Российский бюджет получил уникальный доход

27.08 / В мире: Запад ждет возвращения Лукашенко в свои объятия

28.07 / Украина передала МИД РФ ноту протеста из-за “парада” в оккупированном Севастополе

01.11 / Эксперт назвал условие для успешного продвижения российских вакцин за рубежом

14.12 / Вступили в силу новые правила оформления больничного

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска