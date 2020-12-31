 

Тодоренко госпитализировали во время заграничного отдыха

31.12.2020, 11:56, Новости дня
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Проживающая в России украинская певица, блогер и ведущая Регина Тодоренко 30 декабря в Instagram Stories сообщила, что во время отдыха с семьей на Бали травмировала ногу. 

Она разместила несколько снимков и видео, сделанных в местной клинике – на них артистка запечатлена лежащей на каталке в больничном коридоре в окружении медперсонала и мужа, российского певца Влада Топалова.

Скриншот: reginatodorenko / Instagram

Тодоренко рассказала, что получила травму, катаясь на серфе. 

“Нога болит адски. Странно, что я почувствовала боль только через два часа после удара серфом”, – написала она.

Ведущая пообещала рассказать о прогнозах медиков после обследования.

Скриншот: reginatodorenko / Instagram

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”. В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции. Она ведет программу “Кралі в терміналі” на “Люкс FM”. Об этом сообщало издание “Детектор Медіа”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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