Нина Добрев планирует свадьбу с олимпийским чемпионом Шоном Уайтом

31.12.2020, 11:48, Разное

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Звезда сериала “Дневники вампира” Нина Добрев и ее бойфренд, американский сноубордист, трехкратный олимпийский чемпион Шон Уайт, похоже, влюблены окончательно и бесповоротно. По крайней мере, пара собирается вместе строить свое будущее, о чем открыто говорит с друзьями и близкими.

У Нины и Шона все хорошо. Они искренне влюблены и прекрасно смотрятся вместе. Это очень мило. Они открыто говорят о своем совместном будущем, потому что очень счастливы друг с другом,

– рассказал источник E! News, намекая на грядущую свадьбу пары. 31-летняя актриса немало времени проводит с семьей 34-летнего спортсмена – например, они вместе отметили День благодарения, а также Рождество.

Нина Добрев и Шон Уайт с семьей спортсмена на Рождество О том, что между Ниной и Шоном – роман, заговорили в марте этого года. Тогда они были замечены на велосипедной прогулке в Малибу, а источник Page Six сообщил, что актриса и спортсмен целовались прямо на улице. Тогда же инсайдер E! News рассказал, что друзья Нины немного удивлены ее выбором:

Ее близкие друзья приятно удивлены, что она заинтересовалась Шоном, ведь он не похож на тех парней, с которыми она встречалась раньше. Нина очень трепетно относится к своей личной жизни, поэтому совместных снимков с Шоном от нее ждать пока не стоит.

Примечательно, что роман Шона и Нины начался всего через несколько месяцев после того, как актриса рассталась с режиссером и сценаристом Грантом Меллоном, с которым провстречалась около полугода. До этого Добрев встречалась с актером Гленом Пауэллом, но и с ним решила взять паузу в отношениях.

Нина Добрев и Шон Уайт