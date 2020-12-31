Шеф-повар Сергей Синицын посоветовал, как хранить новогодние салаты

31.12.2020, 11:34, Разное

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Сергей Синицын, эксперт по здоровому питанию, рассказал, как хранить правильно продукты, которые не были сразу съедены за новогодним столом. Ведь некоторые салаты, например, оливье, можно употреблять на протяжении нескольких дней после приготовления.

Так, он советует не заправлять салаты заранее, а делать это только перед подачей их на праздничный стол. Следует их ингредиенты держать отдельно друг от друга и смешивать в самую последнюю очередь. Салаты также ненужно замораживать, потому что бытовые морозильные камеры неспособны обеспечить практически мгновенную шоковую заморозку.

Следует также учитывать, что салаты со свежей зеленью вообще не должны долго храниться. В качестве примера шеф-повар привет «Айсберг», для которого зелень режется или нарывается только перед подачей на стол, а не заранее. Таких салатов не стоит делать слишком много, потому что их необходимо полностью употребить без последующего хранения, пишет радио Sputnik.