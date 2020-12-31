 

Рэпер Тимати подвел итоги уходящего 2020 года

31.12.2020, 11:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В своем микроблоге Instagram Тимати решил подвести итоги уходящего 2020 года, опубликовав соответствующий пост. Рэпер заявил, что ему «грех на что-либо жаловаться».
Этот год был для знаменитости незабываемым и полностью изменил его жизнь. Поэтому Тимати уверен, что 2020 год ему запомнится навсегда, так как он – «особенный». Музыкант уверен, что все происходящее было не случайно, а для того, чтобы он усвоил какие-то уроки. Он пожелал поклонникам и их семьям самого главного – крепкого здоровья.

Кроме того, что уходящий год ознаменовался пандемией и остановкой гастрольной деятельности для представителей шоу-бизнеса, в жизни Тимати произошли и личные изменения. Он расстался с моделью Анастасией Решетовой, которая год назад подарила ему сына. Поклонники до сих пор не могут поверить в то, что пара больше не вместе. Однако, рэпер не намерен долго быть сам, так как стал главным героем популярного телепроекта «Холостяк». Он верит в то, что встретит на шоу свою вторую половинку.

Многие знаменитости уже начали подводить итоги уходящего 2020 года. Однако, некоторые звезды из-за занятости еще не успели купить подарки для близких. Например, Кристина Асмус оставила это занятие на последний день и теперь торопится, чтобы все успеть. Маргарита Симоньян показала, что уже начала подготовку и проводит время на кухне, чтобы накрыть идеальный праздничный стол.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Как правильно дезинфицировать смартфон?

16.11 / Мнение: На что потратить 60 000 евро

06.11 / Древний кальмар с панцирем-скрепкой мог жить веками

26.06 / Мнение: Головокружение Путина

16.09 / Кейт Миддлтон и принц Уильям поработали в знаменитой лондонской пекарне

25.08 / Ксенофонтова раскрыла подробности победы в суде над экс-супругом

08.09 / Пилот рассказал о крушении МиГ-29 в Ливии

26.10 / «Перенести YouTube в телик»

21.09 / Политолог дал прогноз об объединении России и Белоруссии: военная и валютная интеграция

09.10 / Мнение: О кульминации адских санкций США – отлучение от доллара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска