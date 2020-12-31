Рэпер Тимати подвел итоги уходящего 2020 года

31.12.2020, 11:34, Разное

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В своем микроблоге Instagram Тимати решил подвести итоги уходящего 2020 года, опубликовав соответствующий пост. Рэпер заявил, что ему «грех на что-либо жаловаться».

Этот год был для знаменитости незабываемым и полностью изменил его жизнь. Поэтому Тимати уверен, что 2020 год ему запомнится навсегда, так как он – «особенный». Музыкант уверен, что все происходящее было не случайно, а для того, чтобы он усвоил какие-то уроки. Он пожелал поклонникам и их семьям самого главного – крепкого здоровья.

Кроме того, что уходящий год ознаменовался пандемией и остановкой гастрольной деятельности для представителей шоу-бизнеса, в жизни Тимати произошли и личные изменения. Он расстался с моделью Анастасией Решетовой, которая год назад подарила ему сына. Поклонники до сих пор не могут поверить в то, что пара больше не вместе. Однако, рэпер не намерен долго быть сам, так как стал главным героем популярного телепроекта «Холостяк». Он верит в то, что встретит на шоу свою вторую половинку.

Многие знаменитости уже начали подводить итоги уходящего 2020 года. Однако, некоторые звезды из-за занятости еще не успели купить подарки для близких. Например, Кристина Асмус оставила это занятие на последний день и теперь торопится, чтобы все успеть. Маргарита Симоньян показала, что уже начала подготовку и проводит время на кухне, чтобы накрыть идеальный праздничный стол.