Год спустя. Пять вещей, которых мы до сих пор не знаем о коронавирусе

31.12.2020, 11:32, Разное

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Ровно год назад Всемирная организация здравоохранения получила информацию о новой инфекционной болезни, возбудитель которой тогда был еще неизвестен. За один год наука получила беспрецедентно много знаний о коронавирусе SARS-CoV-2 и представила несколько вакцин против него. Однако на некоторые вопросы все еще нет ответа.

Насколько стоек иммунитет против коронавиурса

Отдельные специалисты и чиновники могут давать очень смелые прогнозы о продолжительности действия вакцин. Однако узнать, как долго защищает иммунитет от повторного инфицирования коронавирусом, просто не было возможности: для этого требуется время.

Информация о стойкости иммунитета после прививки, основанная на четырехмесячных наблюдениях после, на сегодня известна только для вакцины производства компании Moderna. Исследование показало, что количество антител в крови привитых ей людей превышает аналогичный показатель переболевших COVID-19. Ученые указывают, что это неполная информация: наблюдение за уровнем иммунных клеток (Т и В лимфоцитов) еще продолжается. Для других вакцин на сегодня информация еще более ограничена.

После перенесенного COVID-19, согласно данным недавнего исследования, защита сохраняется не менее восьми месяцев. Ученые обнаружили в крови переболевших специфические клетки памяти к коронавирусу, которые способны быстро запускать выработку антител. Насколько дольше может сохраняться, еще предстоит узнать.

Останавливает ли вакцинация передачу болезни

Основной вопрос, на который отвечают исследования вакцин против коронавируса – насколько эффективны прививки в предупреждении симптомной формы COVID-19. Какой критике подвергается дизайн этих исследований, можно узнать из нашего материала.

Одним из неотвеченных вопросов остается, предотвращает ли вакцина только случаи болезни с симптомами или полностью пресекают передачу COVID-19. Для этого она должна предупреждать и бессимптомную инфекцию, поскольку носители вируса, у которых нет симптомов тоже могут заражать окружающих.

Данные о бессимптомных случаях после вакцинации представили только разработчики оксфордской вакцины. Из 6638 британских участников исследования, которые прошли ПЦР-тест, бессимптомная инфекция была обнаружена у 29 привитых и у 40 непривитых.

Почему одни люди переносят болезнь тяжелее, чем другие

Один из «мистических» вопросов пандемии – почему один люди болеют в легкой форме, а другие – в тяжелой. Существует ряд предположений, почему у людей из групп риска (с хроническими болезнями, пожилых, мужчин), тяжелая болезнь развивается чаще. Однако пока они остаются предположениями.

Загадкой остается роль генетических факторов и факторов окружающей среды. Это иллюстрирует исследование течения COVID-19 у однояйцовых близнецов, которые проживали вместе и работали на одной работе. У одного из них болезнь была легкой, но у второго развились тяжелые осложнения. В данном случае ученые не обнаружили ни одного фактора риска, который мог бы спровоцировать столь разное течение болезни.

Насколько долог «долгий ковид»

Известно, что после перенесенного COVID-19 некоторые патологические симптомы могут сохраняться в течение месяцев. Они могут возникать не только у тех, кто перенес болезнь в тяжелой или среднетяжелой форме. Недавнее исследование показало, что даже у трети людей, которые лечились дома от легкой формы коронавирусной инфекции, хотя бы один постковидный симптом присутствует через 30-45 дней. К таким симптомам относятся слабость, одышка, потеря обоняния и вкуса. Реже людей «преследуют» кашель, боль в грудной клетке, головная боль.

Что считать «долгим ковидом», насколько распространена эта проблема и как долго могут сохраняться болезненные симптомы, еще предстоит определить.

Что будет с вирусом, когда пандемия закончится

Эксперты высказывают мнение, что после окончания пандемии коронавирус SARS-CoV-2 останется с нами надолго: возможно, он станет одной из сезонных простуд. Размах инфекции будет зависеть от многих факторов (например, как много людей привьется от коронавируса, насколько стойким окажется иммунитет).

COVID-19 может стать сезонной инфекцией с ежегодными вспышками, если иммунитет против него будет длиться около 40 недель – как в случае с сезонными коронавирусами. Если иммунитет будет более стойким, то эпидемии будут более редкими. У массовой вакцинации есть потенциал предупредить их.