Сотрудники полиции призывают граждан в праздничные дни быть особенно внимательными

31.12.2020, 10:30, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Основные виды мошенничеств:

«Блокировка» банковской карты

Запомните! Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Никому не сообщайте секретный код из СМС-сообщений, PIN-код и CVV-код карты (цифры с обратной стороны), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Визит «социальных работников»

Полиция призывает граждан быть осторожными – мошенники используют различные предлоги, чтобы войти в доверие. Уважаемые пенсионеры, не вступайте в общение с незнакомыми людьми, не впускайте их в свой дом. Велика вероятность того, что «гости» могут оказаться мошенниками, совершить кражу, другие преступления. Социальные работники не приходят без предупреждения! Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом – сообщайте в полицию. Не будьте доверчивыми.

«Денежная реформа»

Предупреждаем – никакого обмена денег не проводится. Если к Вам пришли с таким предложением или под похожим предлогом, Вас просят предоставить имеющиеся денежные знаки для переписи номеров, не сомневайтесь – перед Вами мошенники. Сразу звоните в полицию по телефону «02», с сотового – «102».

Полиция обращается к жителям области – не уставайте напоминать Вашим пожилым родственникам о том, что пускать в дом незнакомцев, даже если они представились соцработниками или сотрудниками госучреждений, небезопасно. Выпишите и повесьте на видное место все важные номера телефонов, в том числе полиции. В случае если пришли неизвестные, пожилые родственники смогут позвонить в эти инстанции и проверить, действительно ли пришедшие работают там, обратиться в полицию.

Просьба «одолжить» в социальных сетях

Уважаемые граждане – мошенники используют различные предлоги, чтобы войти в доверие.

Если в социальной сети пришло сообщение от друга, с просьбой о материальной помощи, и Вы готовы ее оказать, не спешите перечислять деньги. Удостоверьтесь, что Вам действительно пишет знакомый.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Рассылка вредоносных сообщений

Ни в коем случае нельзя открывать ссылки, полученные Вами от посторонних лиц в виде CMC и ММС-сообщений, а также электронных писем от неизвестных пользователей социальных сетей. Эти ссылки вероятнее всего приведут вас на зараженные ресурсы сети Интернет.

Полиция настоятельно рекомендует – не совершайте необдуманных действий. Помните! Только Вы сами, проявив бдительность и осторожность, можете уберечь себя от подобных неприятностей. Не будьте доверчивыми.

Сообщение о «выигрыше»

Полиция предупреждает: не верьте CMC-сообщениям и телефонным звонкам о крупных выигрышах. Будьте предельно осторожными при пользовании интернет-сайтами. Как только Вы сталкиваетесь с ситуацией, в качестве выхода из которой Вам предлагают финансовые вложения или необходимость сообщить конфиденциальны сведения (CVC-код карты, секретный код из CMC-сообщения и т.д.), проявите бдительность и благоразумие. Ни в коем случае не переводите денежные средства злоумышленникам и не сообщайте информацию о себе.

Будьте бдительны! Элементарные правила личной и финансовой безопасности должен знать каждый. Осторожно общайтесь с незнакомыми людьми. Проверяйте любую информацию, поступившую от неизвестных. Не спешите расстаться со своими сбережениями, посоветуйтесь с близкими, позвоните в полицию.

Если вы пострадали от преступных посягательств, звоните – «02», с сотового- «102».

Родственник «попал в беду»

Уважаемые граждане! Если Вам позвонили по телефону и сообщили, что у Вашего родственника неприятности и ему нужно передать или отправить деньги, не сомневайтесь: это мошенники! Техника сегодня позволяет подделать голос человека. Самое главное в данной ситуации – не волноваться и не поддаваться панике. Свяжитесь с близкими, проверьте информацию и сразу обращайтесь в полицию! Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям!

Следует помнить, что чем раньше пострадавший обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника. Позвонить в полицию можно по телефону «02», с мобильного телефона – «102».

Сделки через сайты бесплатных объявлений

Полиция предупреждает, что пострадать от действий мошенников можно как приобретая товар, так и выступая в качестве продавца.

Чтобы сохранить при себе свои деньги нужно соблюдать простые правила:

– не переводите в качестве предоплаты деньги. Помните – осуществив эту операцию, вы не получаете гарантий в получении приобретаемого товара.

– Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

– Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты для получения денежных средств от потенциального покупателя. Используйте иные альтернативные способы оплаты.

– Не выполняйте указаний третьих лиц, для осуществления перевода достаточно данных, указанных на тыльной стороне банковской карты.