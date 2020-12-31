 

Украина захотела «рок-н-ролла» в отношениях с США при Байдене

31.12.2020, 11:08, Новости дня
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После инаугурации новоизбранного американского президента Джо Байдена Украина ожидает динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри», – сказал Кулеба в интервью сайту ТСН.ua. 

Кроме безопасности и проведения реформ еще один важный вопрос – это отношения в экономической сфере, инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках.

«Поэтому по этим трем направлениям мы будем приоритетно работать. Только этим наши отношения не исчерпываются. Там огромный объем», – отметил Кулеба.

Министр добавил, что в Киеве были бы довольны, если бы была восстановлена должность спецпредставителя госдепа по Украине, но отметил, что «жизнь покажет».

«Решение будет принимать новая администрация США. Я хочу подчеркнуть другое. Для меня очень важно, чтобы Украиной в Америке занимался не только спецпредставитель. А чтобы вся государственная машина США осознавала, что Украина – это суперважный партнер в Европе. И для этого надо, чтобы в госдепе, в Минобороны, Минфине, конгрессе – везде были сторонники Украины, которые помогали нам развивать эти отношения», – сказал Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Байден поспособствует урегулированию войны в Донбассе, укрепит отношения Вашингтона и Киева и положит конец «оккупации» территории Украины. По его словам, избранный лидер США имел близкие связи с Украиной до своего президентства и лучше знает Украину, чем действующий президент США Дональд Трамп. 



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