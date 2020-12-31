Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 27,7 тысячи

31.12.2020, 11:04, Разное

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В оперативном штабе по мониторингу эпидобстановки сообщили, что менее половины больных – 15% – не имеют ярко выраженных симптомов. Выздоровело 28 922 человека. Зафиксировано 593 летальных исхода.

На первом месте по числу заразившихся расположилась Москва. В столице диагноз поставили 6 566 жителям. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область с 3 758 и 1 487 заразившимися соответственно.

Много новых случаев инфицирования COVID-19 также обнаружили в Нижегородской, Свердловской, Псковской, Ростовской, Воронежской, Архенгельской областях, Республике Карелия.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 3,1 миллиона россиян. Выздоровели и покинули больницы 2,5 миллиона граждан. Жертвами опасной болезни стали 57 тысяч пациентов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду, что коронавирус отступит в следующем году. По ее словам, к весне ситуация с распространением COVID-19 в России может улучшиться.

14 декабря во все регионы страны была доставлена вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что планируется привить более половины населения – около 60%.