 

Китай одобрил выход на рынок своей первой вакцины против COVID-19

31.12.2020, 11:02, Новости дня
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Национальное управление медицинских продуктов Китая одобрило первую китайскую вакцину против COVID-19 от Sinopharm. Об этом сообщает The Global Times.

Вакцина была разработана Пекинским институтом биологических продуктов при China National Biotec Group (дочерняя компания фармацевтического гиганта Sinopharm). 

Этот шаг был сделан на следующий день после того, как институт объявил, что вакцина показала эффективность 79,34%, согласно промежуточным результатам клинических испытаний фазы III.

Глава CNBG Ян Сяомин рассказал, что был вакцинирован своей вакциной еще в марте вместе с сотнями своих коллег. По его словам, они проверили уровень антител через шесть месяцев после вакцинации, и результаты были хорошими.

Ян также отметил, что данные о безопасности и эффективности, собранные на данный момент в рамках клинических испытаний фазы III, показали лучший результат, чем ожидалось.

Кроме того, по его словам, у вакцины достаточно мягкие побочные эффекты – боль или покраснение в месте инъекции, лихорадка, боль в мышцах, тошнота и головная боль.

В статье The Conversation говорится, что в Китае четыре производителя разрабатывают как минимум пять вакцин против COVID-19. Некоторые из них можно хранить в обычных холодильных камерах, что значительно упростит транспортировку.

Sinopharm, по данным издания, разрабатывает две инактивированные вакцины против коронавируса. Обе вакцины прошли первую и вторую фазы клинических испытаний с обнадеживающими результатами.

Собственные вакцины также разрабатывают китайские компании CanSino Biologics и Anhui Zhifei Longcom. Еще один производитель – Sinovac Biotech разрабатывает вакцину от коронавируса под названием CoronaVac. Препарат уже проходит третью фазу глобальных клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции.

В июле Китай запустил программу экстренного вакцинирования ключевых работников и других лиц, подвергающихся высокому риску заражения коронавируса. По состоянию на 15 декабря было введено более 4,5 млн доз с использованием как минимум трех различных продуктов – два разработаны Sinopharm и один – Sinovac Biotech, сообщал Reuters.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Китае подтвердили 95,9 тыс. случаев заражения, 4,8 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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